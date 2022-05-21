Португалія надасть Україні до 250 млн євро фінансової підтримки

Відповідний меморандум підписали у Києві 21 травня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та прем'єр Португалії Антоніу Кошта.

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Про це повідомив Денис Шмигаль у своєму телеграм-каналі.

Так, Португалія підтримає Україну, надавши фінансову допомогу в сумі до 250 мільйонів євро. За словами Шмигаля, перший транш Україна отримає вже цього року.

"Перший транш у розмірі до 100 млн євро Україна має отримати вже цього року. Це допоможе Україні зберегти макроекономічну стабільність під час війни та дозволить швидше відновитися після нашої перемоги", - зазначив він.

Нагадаємо, що 21 травня прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта приїхав із робочим візитом в Україну та заїхав до Ірпіня. Антоніу Кошта приїхав до України на запрошення прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля та на знак солідарності з Україною та українським народом.