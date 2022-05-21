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Португалія надасть Україні до 250 млн євро фінансової підтримки

Португалія надасть Україні до 250 млн євро фінансової підтримки
Антоніу Кошта та Денис Шмигаль підписують меморандум про фінансову допомогу Україні

Відповідний меморандум підписали у Києві 21 травня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та прем'єр Португалії Антоніу Кошта.

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Про це повідомив Денис Шмигаль у своєму телеграм-каналі.

Так, Португалія підтримає Україну, надавши фінансову допомогу в сумі до 250 мільйонів євро. За словами Шмигаля, перший транш Україна отримає вже цього року.

"Перший транш у розмірі до 100 млн євро Україна має отримати вже цього року. Це допоможе Україні зберегти макроекономічну стабільність під час війни та дозволить швидше відновитися після нашої перемоги", - зазначив він.

Нагадаємо, що 21 травня прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта приїхав із робочим візитом в Україну та заїхав до Ірпіня. Антоніу Кошта приїхав до України на запрошення прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля та на знак солідарності з Україною та українським народом.