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Прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта приїхав із робочим візитом в Україну та заїхав до Ірпеня
Антоніу Кошта приїхав до України на запрошення прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля та на знак солідарності з Україною та українським народом.
Прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта приїхав із робочим візитом в Україну та заїхав до Ірпеня, який був зруйнований російськими військами.
"Ніколи не забуду візит до Ірпеня. Рівень руйнування та насильства величезний. Я став свідком нещадних, невибіркових та невиправданих атак", - написав він у Twitter.
Кошта наголосив, що війна завжди зачіпає безневинних людей.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Сім'ям, які мали тут життя, роботу, сусідство, довелося кинути все, щоб спробувати врятувати своє життя. Найбільше мене вражає насильство проти мирного населення", - сказав політик.
Нагадаємо, що президент Польщі Анджей Дуда в інтерв'ю польському виданню розповів, що 23 лютого 2022 року, коли він був у Києві з візитом, Володимир Зеленський сказав, що Росія атакує Україну "найближчими кількома годинами".