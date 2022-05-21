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Прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта приїхав із робочим візитом в Україну та заїхав до Ірпеня

Прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта приїхав із робочим візитом в Україну та заїхав до Ірпеня
Прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта в Ірпені

Антоніу Кошта приїхав до України на запрошення прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля та на знак солідарності з Україною та українським народом.

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Прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта приїхав із робочим візитом в Україну та заїхав до Ірпеня, який був зруйнований російськими військами.

"Ніколи не забуду візит до Ірпеня. Рівень руйнування та насильства величезний. Я став свідком нещадних, невибіркових та невиправданих атак", - написав він у Twitter.

Кошта наголосив, що війна завжди зачіпає безневинних людей.

"Сім'ям, які мали тут життя, роботу, сусідство, довелося кинути все, щоб спробувати врятувати своє життя. Найбільше мене вражає насильство проти мирного населення", - сказав політик.

Нагадаємо, що президент Польщі Анджей Дуда в інтерв'ю польському виданню розповів, що 23 лютого 2022 року, коли він був у Києві з візитом, Володимир Зеленський сказав, що Росія атакує Україну "найближчими кількома годинами".