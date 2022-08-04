Россияне обстреляли остановку в Торецке: 8 человек погибли

4 августа, около 11:00, российские оккупационные войска открыли огонь по Торецку Донецкой области. Целью захватчиков стала автобусная остановка, где в это время находились люди

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Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

В результате вражеского обстрела 8 человек погибли, 4 — получили ранения, в том числе три ребенка.

"По предварительной информации, стреляли из артиллерии. Попали в остановку общественного транспорта, где на тот момент было скопление людей. Кроме того, россияне повредили церковь и ранили тамошнего священника, повредили окрестные многоэтажки", - сообщил Кириленко.

Он еще раз призвал местных жителей эвакуироваться. Обязательная эвакуация жителей Донецкой области в регионы, где не ведутся боевые действия, началась 2 августа.

Напомним, что начало обязательной эвакуации населения, оставшегося на подконтрольной части Донецкой области, Верещук анонсировала 30 июля, мотивируя такое решение тем, что зимой в регионе в результате разрушений из-за войны не будет возможности отапливать жилищный фонд.

Жители Донбасса могут отказаться от эвакуации, однако для этого нужно будет подписать соответствующий документ, которым они официально удостоверят, что понимают и осознают все последствия и несут персональную ответственность за свою жизнь.