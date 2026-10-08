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Потери врага по состоянию на 8 октября 2026 – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1 830 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1688 сутки полномасштабной войны составляют 1 547 780 человек.
Потери России в войне на 8 октября 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 8 октября потеряла:
- личного состава – около 1 547 780 (+1 830) человек;
- танков – 12 399 (+3) ед;
- боевых бронированных машин – 25 502 (+4) ед;
- артиллерийских систем – 50 883 (+47) ед;
- РСЗО – 2 194 (+2) ед;
- средств ПВО – 1692 (+2) ед;
- самолетов – 443 (+0) ед;
- вертолетов – 356 (+0) ед;
- наземных робототехнических комплексов – 2 890 (+12) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 553 578 (+1 702) ед;
- крылатых ракет – 5 126 (+0) ед;
- кораблей/катеров – 35 (+0) ед;
- подводных лодок – 2 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 159 795 (+667) ед;
- специальной техники – 4 806 (+6) ед.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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