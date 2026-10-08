Потери врага по состоянию на 8 октября 2026 – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1 830 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1688 сутки полномасштабной войны составляют 1 547 780 человек.

Потери России в войне на 8 октября 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 8 октября потеряла:

личного состава – около 1 547 780 (+1 830) человек;

танков – 12 399 (+3) ед;

боевых бронированных машин – 25 502 (+4) ед;

артиллерийских систем – 50 883 (+47) ед;

РСЗО – 2 194 (+2) ед;

средств ПВО – 1692 (+2) ед;

самолетов – 443 (+0) ед;

вертолетов – 356 (+0) ед;

наземных робототехнических комплексов – 2 890 (+12) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 553 578 (+1 702) ед;

крылатых ракет – 5 126 (+0) ед;

кораблей/катеров – 35 (+0) ед;

подводных лодок – 2 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 159 795 (+667) ед;

специальной техники – 4 806 (+6) ед.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: Карта боевых действий на сегодня.