Втрати ворога станом на 8 жовтня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 830 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1688 добу повномасштабної війни становлять 1 547 780 осіб.

Втрати Росії у війні на 8 жовтня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 8 жовтня втратила:

особового складу – близько 1 547 780 (+1 830) осіб;

танків – 12 399 (+3) од.;

бойових броньованих машин – 25 502 (+4) од.;

артилерійських систем – 50 883 (+47) од.;

РСЗВ – 2 194 (+2) од.;

засобів ППО – 1 692 (+2) од.;

літаків – 443 (+0) од.;

гелікоптерів – 356 (+0) од.;

наземних робототехнічних комплексів – 2 890 (+12) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 553 578 (+1 702) од.;

крилатих ракет – 5 126 (+0) од.;

кораблів / катерів – 35 (+0) од.;

підводних човнів – 2 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 159 795 (+667) од.;

спеціальної техніки – 4 806 (+6) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 8 жовтня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 126 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, дронів інших типів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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