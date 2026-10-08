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Втрати ворога станом на 8 жовтня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1 830 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1688 добу повномасштабної війни становлять 1 547 780 осіб.
Втрати Росії у війні на 8 жовтня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 8 жовтня втратила:
- особового складу – близько 1 547 780 (+1 830) осіб;
- танків – 12 399 (+3) од.;
- бойових броньованих машин – 25 502 (+4) од.;
- артилерійських систем – 50 883 (+47) од.;
- РСЗВ – 2 194 (+2) од.;
- засобів ППО – 1 692 (+2) од.;
- літаків – 443 (+0) од.;
- гелікоптерів – 356 (+0) од.;
- наземних робототехнічних комплексів – 2 890 (+12) од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 553 578 (+1 702) од.;
- крилатих ракет – 5 126 (+0) од.;
- кораблів / катерів – 35 (+0) од.;
- підводних човнів – 2 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 159 795 (+667) од.;
- спеціальної техніки – 4 806 (+6) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 8 жовтня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 126 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, дронів інших типів.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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