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Тип
Війна Війна
Категорія
Новини
Дата публікації

Втрати ворога станом на 8 жовтня 2026 – Генштаб ЗСУ

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 830 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1688 добу повномасштабної війни становлять 1 547 780 осіб.

Втрати Росії у війні на 8 жовтня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 8 жовтня втратила:

  • особового складу – близько 1 547 780 (+1 830) осіб;
  • танків – 12 399 (+3) од.;
  • бойових броньованих машин – 25 502 (+4) од.;
  • артилерійських систем – 50 883 (+47) од.;
  • РСЗВ – 2 194 (+2) од.;
  • засобів ППО – 1 692 (+2) од.;
  • літаків – 443 (+0) од.;
  • гелікоптерів – 356 (+0) од.;
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 890 (+12) од.;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 553 578 (+1 702) од.;
  • крилатих ракет – 5 126 (+0) од.;
  • кораблів / катерів – 35 (+0) од.;
  • підводних човнів – 2 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 159 795 (+667) од.;
  • спеціальної техніки – 4 806 (+6) од.
Фото 2 — Втрати ворога станом на 8 жовтня 2026 – Генштаб ЗСУ

Уражені повітряні цілі ворога станом на 8 жовтня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних  цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме: 

  • збито/подавлено 126 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, дронів інших типів.
Фото 3 — Втрати ворога станом на 8 жовтня 2026 – Генштаб ЗСУ

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: Карта бойових дій станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько

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