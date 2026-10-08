Карта бойових дій в Україні на 8 жовтня 2026 року

Триває 1688-й день повномасштабної війни в Україні .

Мапа бойових дій в Україні станом на 8 жовтня 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 224 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав одного ракетного удару та здійснив 74 авіаційні удари із застосуванням 223 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 8997 дронів-камікадзе та здійснили 2499 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, 39 - із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Обстрілів зі сторони ворога, зокрема, зазнали населені пункти Нескучне, Писарівка, Павлівка, Корчаківка, Велика Рибиця, Потапівка, Кореньок, Сопич Сумської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два пункти управління БпЛА, один район зосередження живої сили противника та три артилерійські системи ворога.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби зафіксовано одну штурмову дію противника. Агресор завдав два авіаудари застосувавши сім КАБ та здійснив 161 обстріл позицій наших військ і населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 12 атак противника. Загарбники намагалися просунутися біля Графського, Синельникового, Волохівки та в напрямку населених пунктів Тернова, Миколаївка, Радьківка.

На Куп’янському напрямку ворог два рази намагався покращити свої позиції проводячи штурмові дії в районах Ківшарівки та Новоосинового.

Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти чотири рази атакували в районах населених пунктів Новоселівка, Ставки та Діброва.

На Слов’янському напрямку противник здійснив одну атаку в напрямку Пискунівки.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 24 атаки. Загарбники вели наступальні дії у районах Костянтинівки, Іллінівки, Вільного та в напрямку Куртівки, Павлівки, Миколайпілля; ще два боєзіткнення тривають.

Шістнадцять атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Білицьке, Світле, Красноподілля, Мирне, Молодецьке та в напрямку Нового Донбасу, Добропілля, Сергіївки.

На Олександрівському напрямку одну атаку окупантів відбили наші захисники в напрямку Тернового.

На Гуляйпільському напрямку окупанти 14 разів атакували позиції наших захисників. Ворог намагався просунутися в районах населених пунктів Злагода, Тернувате, Долинка та Гірке.

На Оріхівському напрямку ворог один раз намагався атакувати в напрямку Магдалинівки.

На Краматорському та Придніпровському напрямках окупанти штурмових дій не проводили.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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