Карта боевых действий в Украине на 8 октября 2026 года

Продолжается 1688-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 8 октября 2026

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 224 боевых столкновений.

Вчера противник нанес один ракетный удар и совершил 74 авиационных удара с применением 223 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 8997 дронов-камикадзе и совершили 2499 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, 39 – с применением реактивных систем залпового огня.

Обстрелам со стороны врага, в частности, подверглись населенные пункты Нескучное, Писаревка, Павловка, Корчаковка, Большая Рыбица, Потаповка, Кореньок, Сопич Сумской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два пункта управления БПЛА, один район сосредоточения живой силы противника и три артиллерийских системы врага.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки зафиксировано одно штурмовое действие противника. Агрессор нанес два авиаудара применив семь КАБ и произвел 161 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили 12 атак противника. Захватчики пытались продвинуться возле Графского, Синельниково, Волоховки и в направлении населенных пунктов Терновая, Николаевка, Радьковка.

На Купянском направлении враг дважды пытался улучшить свои позиции, проводя штурмовые действия в районах Ковшаровки и Новоосинового.

Попытки вклиниться в нашу оборону отражены на Лиманском направлении, где оккупанты четырежды атаковали в районах населенных пунктов Новоселовка, Ставки и Диброва.

На Славянском направлении противник совершил одну атаку в направлении Пискуновки.

На Константиновском направлении зафиксировано 24 атаки. Захватчики вели наступательные действия в районах Константиновки, Ильиновки, Свободного и в направлении Куртовки, Павловки, Николайполья; еще два боестолкновения продолжаются.

Шестнадцать атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Белицкое, Светлое, Краснополье, Мирное, Молодецкое и в направлении Нового Донбасса, Доброполья, Сергеевки.

На Александровском направлении одну атаку оккупантов отбили наши защитники в направлении Тернового.

На Гуляйпольском направлении оккупанты 14 раз атаковали позиции наших защитников. Враг пытался продвинуться в районах населенных пунктов Злагода, Терноватое, Долинка и Горькое.

На Ореховском направлении враг один раз пытался атаковать в направлении Магдалиновки.

На Краматорском и Приднепровском направлениях оккупанты штурмовых действий не проводили.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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