- Тип
- Война Война
- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
Карта боевых действий в Украине на 8 октября 2026 года
Продолжается 1688-й день полномасштабной войны в Украине .
Карта боевых действий в Украине по состоянию на 8 октября 2026
Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):
Новости войны в Украине
Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 224 боевых столкновений.
Вчера противник нанес один ракетный удар и совершил 74 авиационных удара с применением 223 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 8997 дронов-камикадзе и совершили 2499 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, 39 – с применением реактивных систем залпового огня.
Обстрелам со стороны врага, в частности, подверглись населенные пункты Нескучное, Писаревка, Павловка, Корчаковка, Большая Рыбица, Потаповка, Кореньок, Сопич Сумской области.
Последние новости с фронта сегодня
За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два пункта управления БПЛА, один район сосредоточения живой силы противника и три артиллерийских системы врага.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки зафиксировано одно штурмовое действие противника. Агрессор нанес два авиаудара применив семь КАБ и произвел 161 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов.
На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили 12 атак противника. Захватчики пытались продвинуться возле Графского, Синельниково, Волоховки и в направлении населенных пунктов Терновая, Николаевка, Радьковка.
На Купянском направлении враг дважды пытался улучшить свои позиции, проводя штурмовые действия в районах Ковшаровки и Новоосинового.
Попытки вклиниться в нашу оборону отражены на Лиманском направлении, где оккупанты четырежды атаковали в районах населенных пунктов Новоселовка, Ставки и Диброва.
На Славянском направлении противник совершил одну атаку в направлении Пискуновки.
На Константиновском направлении зафиксировано 24 атаки. Захватчики вели наступательные действия в районах Константиновки, Ильиновки, Свободного и в направлении Куртовки, Павловки, Николайполья; еще два боестолкновения продолжаются.
Шестнадцать атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Белицкое, Светлое, Краснополье, Мирное, Молодецкое и в направлении Нового Донбасса, Доброполья, Сергеевки.
На Александровском направлении одну атаку оккупантов отбили наши защитники в направлении Тернового.
На Гуляйпольском направлении оккупанты 14 раз атаковали позиции наших защитников. Враг пытался продвинуться в районах населенных пунктов Злагода, Терноватое, Долинка и Горькое.
На Ореховском направлении враг один раз пытался атаковать в направлении Магдалиновки.
На Краматорском и Приднепровском направлениях оккупанты штурмовых действий не проводили.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодняшний день.