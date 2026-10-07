Потери врага по состоянию на 7 октября 2026 – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1690 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1687 сутки полномасштабной войны составляют 1 545 950 человек.

Потери России в войне на 7 октября 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 7 октября потеряла:

личного состава – около 1 545 950 (+1 690) человек

танков – 12 396 (+0) ед;

боевых бронированных машин – 25 498 (+4) ед;

артиллерийских систем – 50 836 (+51) ед;

РСЗО – 2 192 (+8) ед.;

средств ПВО – 1690 (+2) ед;

самолетов – 443 (+0) ед;

вертолетов – 356 (+0) ед;

наземных робототехнических комплексов – 2 878 (+12) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 551 876 (+1 890) ед;

крылатых ракет – 5 126 (+0) ед;

кораблей/катеров – 35 (+0) ед;

подводных лодок – 2 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 159 128 (+577) ед;

специальной техники – 4 800 (+5) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 7 октября

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

5 баллистических ракет Искандер-М/KN-23/С-400/Циркон/Оникс;

39 крылатых ракет Х-101, Искандер-К, Калибр (информация относительно еще 6 крылатых ракет уточняется);

117 враждебных БпЛА типа Shahed (38 из них – реактивные), герберы и дроны других типов.

Зафиксировано попадание ракет и ударных БПЛА противника на 18 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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