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Дата публикации

Потери врага по состоянию на 7 октября 2026 – Генштаб ВСУ

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1690 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1687 сутки полномасштабной войны составляют 1 545 950 человек.

Потери России в войне на 7 октября 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 7 октября потеряла:

  • личного состава – около 1 545 950 (+1 690) человек
  • танков – 12 396 (+0) ед;
  • боевых бронированных машин – 25 498 (+4) ед;
  • артиллерийских систем – 50 836 (+51) ед;
  • РСЗО – 2 192 (+8) ед.;
  • средств ПВО – 1690 (+2) ед;
  • самолетов – 443 (+0) ед;
  • вертолетов – 356 (+0) ед;
  • наземных робототехнических комплексов – 2 878 (+12) ед;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 551 876 (+1 890) ед;
  • крылатых ракет – 5 126 (+0) ед;
  • кораблей/катеров – 35 (+0) ед;
  • подводных лодок – 2 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 159 128 (+577) ед;
  • специальной техники – 4 800 (+5) ед.
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 7 октября 2026 – Генштаб ВСУ

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 7 октября

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

  • 5 баллистических ракет Искандер-М/KN-23/С-400/Циркон/Оникс;
  • 39 крылатых ракет Х-101, Искандер-К, Калибр (информация относительно еще 6 крылатых ракет уточняется);
  • 117 враждебных БпЛА типа Shahed (38 из них – реактивные), герберы и дроны других типов.
Фото 3 — Потери врага по состоянию на 7 октября 2026 – Генштаб ВСУ

Зафиксировано попадание ракет и ударных БПЛА противника на 18 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Светлана Манько

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