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Потери врага по состоянию на 7 октября 2026 – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1690 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1687 сутки полномасштабной войны составляют 1 545 950 человек.
Потери России в войне на 7 октября 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 7 октября потеряла:
- личного состава – около 1 545 950 (+1 690) человек
- танков – 12 396 (+0) ед;
- боевых бронированных машин – 25 498 (+4) ед;
- артиллерийских систем – 50 836 (+51) ед;
- РСЗО – 2 192 (+8) ед.;
- средств ПВО – 1690 (+2) ед;
- самолетов – 443 (+0) ед;
- вертолетов – 356 (+0) ед;
- наземных робототехнических комплексов – 2 878 (+12) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 551 876 (+1 890) ед;
- крылатых ракет – 5 126 (+0) ед;
- кораблей/катеров – 35 (+0) ед;
- подводных лодок – 2 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 159 128 (+577) ед;
- специальной техники – 4 800 (+5) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 7 октября
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- 5 баллистических ракет Искандер-М/KN-23/С-400/Циркон/Оникс;
- 39 крылатых ракет Х-101, Искандер-К, Калибр (информация относительно еще 6 крылатых ракет уточняется);
- 117 враждебных БпЛА типа Shahed (38 из них – реактивные), герберы и дроны других типов.
Зафиксировано попадание ракет и ударных БПЛА противника на 18 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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