Стоимость аренды супертанкеров взлетела до рекордных 77 млн долларов из-за кризиса в Ормузском проливе

Стоимость аренды нефтяных супертанкеров поднялась до нового исторического максимума из-за трудностей с судоходством в районе Ормузского пролива, что создало колоссальную финансовую нагрузку на цепочку поставки сырья.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным торгов на среду, 7 октября, аренда супертанкера класса VLCC (Very Large Crude Carrier) для транспортировки американской нефти в Азию достигла 77 млн долларов. Для сравнения, средний показатель в 2025 году составил всего 9,2 млн долларов.

Воздействие на цены и нефтяные рынки

Пока основные нефтяные фьючерсы торгуются на уровне около 100 долларов за баррель непосредственно в портах отгрузки, подорожание морской логистики создает огромные дополнительные наценки.

для стандартного груза в объеме 2 млн баррелей текущая ставка фрахта означает дополнительные расходы на доставку в размере около 38,50 доллара за баррель;

на отдельных рынках, в частности в Западной Африке, продавцы вынуждены предоставлять значительные дисконты на свои грузы непосредственно в пунктах экспорта, чтобы компенсировать сверхдорогую логистику.

Хаос на танкерном рынке из-за войны

Война с Ираном повлекла за собой хаос на рынке танкерных перевозок, существенно изменив пути вывоза сырья с Ближнего Востока и резко увеличив время в пути. Хотя экспортные потоки из региона в последние недели постепенно возобновляются, торговля стала значительно сложнее, чем до начала конфликта. Это увеличивает сроки доставки и фактически сокращает количество доступного танкерного флота.

Напомним, ранее сообщалось, что аренда танкеров бьет рекорды, а перевозка нефти подорожала до 1,2 млн долларов в день. На мировом рынке морских перевозок стоимость фрахта нефтяных супертанкеров достигла беспрецедентного исторического максимума, а главными факторами скачка стали война с Ираном и угрозы йеменских хуситов в Красном море.