Вартість оренди супертанкерів злетіла до рекордних 77 млн доларів через кризу в Ормузькій протоці

Вартість оренди нафтових супертанкерів піднялася до нового історичного максимуму через труднощі з судноплавством у районі Ормузької протоки, що створило колосальне фінансове навантаження на ланцюжок постачання сировини.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

За даними торгів станом на середу, 7 жовтня, оренда супертанкера класу VLCC (Very Large Crude Carrier) для транспортування американської нафти до Азії досягла 77 млн доларів. Для порівняння, середній показник у 2025 році становив лише 9,2 млн доларів.

Вплив на ціни та нафтові ринки

Поки основні нафтові ф'ючерси торгуються на рівні близько 100 доларів за барель безпосередньо в портах відвантаження, подорожчання морської логістики створює величезні додаткові націнки:

для стандартного вантажу обсягом 2 млн барелів поточна ставка фрахту означає додаткові витрати на доставку в розмірі близько 38,50 долара за барель;

на окремих ринках, зокрема в Західній Африці, продавці змушені надавати значні дисконти на свої вантажі безпосередньо в пунктах експорту, щоб компенсувати наддорогу логістику.

Хаос на танкерному ринку через війну

Війна з Іраном спричинила хаос на ринку танкерних перевезень, суттєво змінивши шляхи вивезення сировини з Близького Сходу та різко збільшивши час у дорозі. Хоча експортні потоки з регіону останніми тижнями поступово відновлюються, торгівля стала значно складнішою, ніж до початку конфлікту. Це збільшує терміни доставки та фактично скорочує кількість доступного танкерного флоту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що оренда танкерів б'є рекорди, а перевезення нафти подорожчало до 1,2 млн доларів за день. На світовому ринку морських перевезень вартість фрахту нафтових супертанкерів досягла безпрецедентного історичного максимуму, а головними чинниками стрибка стали війна з Іраном та загрози єменських хуситів у Червоному морі.