Аренда танкеров бьет рекорды: перевозка нефти подорожала до 1,2 млн долларов в день

На мировом рынке морских перевозок стоимость фрахта нефтяных супертанкеров достигла беспрецедентного исторического максимума. Главными факторами скачка стали война с Ираном и угрозы йеменских хуситов в Красном море.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

Если в прошлом году средняя ставка фрахта супертанкеров класса VLCC составляла около 58 тыс. долларов в день, то сейчас за рейс из терминалов Саудовской Аравии в Персидском заливе в Азию судовладельцы зарабатывают более 1,2 млн. долларов в сутки. Даже на маршрутах, не пролегающих через опасный Ормузский пролив, заработки подскочили примерно к двум третям от этой суммы (около 800 тыс. долларов).

Волна опрокинулась на весь танкерный флот

Вслед за крупнейшими судами рекордные доходы начал фиксировать и меньший флот:

ставки на танкеры типа Suezmax (вместимостью 1 млн баррелей нефти, составляющей половину емкости VLCC) превысили 300 тыс. долларов в сутки;

грузоотправители все чаще дробят крупные партии нефти из супертанкеров на два танкера Suezmax или три Aframax;

из-за более высокой доходности даже некоторые специализированные "чистые" танкеры, предназначенные для транспортировки бензина и дизеля, перешли на перевозку сырой нефти;

совокупная рыночная стоимость акций крупнейших мировых танкерных операторов на прошлой неделе впервые в истории превысила 70 млрд. долларов.

Трейдинговый гигант Trafigura Group на фоне ажиотажа рассматривает возможность привлечь 500 млн долларов из-за разделения части собственного танкерного бизнеса, прогнозируя длительный бум спроса.

В то же время, для потребителей ситуация создает дополнительное ценовое давление: некоторые европейские нефтеперерабатывающие заводы уже вынуждены переплачивать значительные премии за локальное сырье, чтобы избежать затрат на дорогую дальнюю логистику.

Напомним, ранее сообщалось, что спрос на нефтяные танкеры подскочил до максимума из-за ударов в Ормузском проливе. Стремительный рост спроса на нефтяные танкеры для транспортировки нефти из Персидского залива подтолкнул цены на суда к рекордным уровням. Страны Ближнего Востока пытаются обеспечить бесперебойный экспорт сырья, несмотря на регулярные ракетные удары и атаки беспилотников на гражданские суда.