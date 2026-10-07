Карта боевых действий в Украине на 7 октября 2026 года

Продолжается 1687-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 7 октября 2026

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 184 боевых столкновения.

Вчера противник нанес 85 авиационных ударов, в том числе сбросил 278 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 9728 дронов-камикадзе и осуществили 2521 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск.

На Сумщине артиллерийским обстрелам врага подверглись населенные пункты Уланово, Писаревка, Храповщина, Середина-Буда, Корчаковка, Горки и Волфине. Авиационные удары потерпел район населенного пункта Храповщина.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один район сосредоточения личного состава и один пункт управления БПЛА противника.

На Северо-Слобожанском направлении захватчики три раза атаковали в районах Бачевска, Ровно и Волфино.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили 11 атак противника. Оккупанты пытались продвинуться в районах Волоховки, Старицы, Избицкого, Захаровки, Малой Волчьей и Варваровки.

На Купянском направлении враг однажды атаковал в районе Ковшаровки.

Попытки продвинуться остановлены на Лиманском направлении, где наши защитники отразили восемь атак в районах Новомихайловки, Надежды, Ставков, Новоселовки и Лимана.

На Краматорском направлении украинские воины отразили две атаки противника в районе Миньковки.

На Константиновском направлении зафиксировано 14 атак. Оккупанты вели штурмовые действия в районах Константиновки, Новоселовки, Николайполья и Осикового.

На Покровском направлении наши защитники остановили 27 атак. Основные усилия враг сосредоточил в районах Сергеевки и Молодецкого, а также совершал штурмы по направлениям Кучерового Яра, Свободного, Белицкого, Водянского, Доброполья и Новогришиного.

На Гуляйпольском направлении отражены 13 атак захватчиков в районах Горького, Рыбного, Воздвижовки, Долинки, Ровно, Копанов, Егоровки, Новоселовки и Волшебного.

На Ореховском направлении наши защитники отразили две атаки врага в районах Степногорска и Плавней.

На Славянском, Александровском и Приднепровском направлениях минувших суток враг активных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодняшний день.