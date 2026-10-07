Втрати ворога станом на 7 жовтня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 690 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1687 добу повномасштабної війни становлять 1 545 950 осіб.

Втрати Росії у війні на 7 жовтня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 7 жовтня втратила:

особового складу – близько 1 545 950 (+1 690) осіб

танків – 12 396 (+0) од.;

бойових броньованих машин – 25 498 (+4) од.;

артилерійських систем – 50 836 (+51) од.;

РСЗВ – 2 192 (+8) од.;

засобів ППО – 1 690 (+2) од.;

літаків – 443 (+0) од.;

гелікоптерів – 356 (+0) од.;

наземних робототехнічних комплексів – 2 878 (+12) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 551 876 (+1 890) од.;

крилатих ракет – 5 126 (+0) од.;

кораблів / катерів – 35 (+0) од.;

підводних човнів – 2 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 159 128 (+577) од.;

спеціальної техніки – 4 800 (+5) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 7 жовтня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

5 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23/С-400/Циркон/Онікс;

39 крилатих ракет Х-101, Іскандер-К, Калібр (інформація стосовно ще 6-ти крилатих ракет уточнюється);

117 ворожих БпЛА типу Shahed (38 із них – реактивні), Гербера та дрони інших типів.

Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА противника на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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