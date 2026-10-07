RU
Запланована подія 2

курс НБУ:

USD

44,95

--0,11

EUR

50,64

+0,16

Готівковий курс:

USD

45,00

44,88

EUR

51,00

50,75

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Editorial Projects

Бізнес без
російського софту
ТОП 100

Лідери бізнес-

репутації 2026
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Тип
Війна Війна
Категорія
Новини
Дата публікації

Втрати ворога станом на 7 жовтня 2026 – Генштаб ЗСУ

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 690 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1687 добу повномасштабної війни становлять 1 545 950 осіб.

Втрати Росії у війні на 7 жовтня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 7 жовтня втратила:

  • особового складу – близько 1 545 950 (+1 690) осіб
  • танків – 12 396 (+0) од.;
  • бойових броньованих машин – 25 498 (+4) од.;
  • артилерійських систем – 50 836 (+51) од.;
  • РСЗВ – 2 192 (+8) од.;
  • засобів ППО – 1 690 (+2) од.;
  • літаків – 443 (+0) од.;
  • гелікоптерів – 356 (+0) од.;
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 878 (+12) од.;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 551 876 (+1 890) од.;
  • крилатих ракет – 5 126 (+0) од.;
  • кораблів / катерів – 35 (+0) од.;
  • підводних човнів – 2 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 159 128 (+577) од.;
  • спеціальної техніки – 4 800 (+5) од.
Фото 2 — Втрати ворога станом на 7 жовтня 2026 – Генштаб ЗСУ

Уражені повітряні цілі ворога станом на 7 жовтня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних  цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме: 

  • 5 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23/С-400/Циркон/Онікс;
  • 39 крилатих ракет Х-101, Іскандер-К, Калібр (інформація стосовно ще 6-ти крилатих ракет уточнюється);
  • 117 ворожих БпЛА типу Shahed (38 із них – реактивні), Гербера та дрони інших типів.
Фото 3 — Втрати ворога станом на 7 жовтня 2026 – Генштаб ЗСУ

Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА противника на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях. 

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: Карта бойових дій станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності