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Втрати ворога станом на 7 жовтня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1 690 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1687 добу повномасштабної війни становлять 1 545 950 осіб.
Втрати Росії у війні на 7 жовтня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 7 жовтня втратила:
- особового складу – близько 1 545 950 (+1 690) осіб
- танків – 12 396 (+0) од.;
- бойових броньованих машин – 25 498 (+4) од.;
- артилерійських систем – 50 836 (+51) од.;
- РСЗВ – 2 192 (+8) од.;
- засобів ППО – 1 690 (+2) од.;
- літаків – 443 (+0) од.;
- гелікоптерів – 356 (+0) од.;
- наземних робототехнічних комплексів – 2 878 (+12) од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 551 876 (+1 890) од.;
- крилатих ракет – 5 126 (+0) од.;
- кораблів / катерів – 35 (+0) од.;
- підводних човнів – 2 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 159 128 (+577) од.;
- спеціальної техніки – 4 800 (+5) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 7 жовтня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- 5 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23/С-400/Циркон/Онікс;
- 39 крилатих ракет Х-101, Іскандер-К, Калібр (інформація стосовно ще 6-ти крилатих ракет уточнюється);
- 117 ворожих БпЛА типу Shahed (38 із них – реактивні), Гербера та дрони інших типів.
Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА противника на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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