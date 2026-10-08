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Після поранення прикордонника Молдова облаштовує на кордоні з Україною укриття від дронів

кордон
Молдова створює укриття на КПП на кордоні з УкраїноюФото: t.me/OleksiiKuleba

Влада Молдови облаштовує захисні зони на пунктах пропуску на кордоні з Україною для укриття персоналу та громадян від можливих російських атак дронів, а також повертає своїх службовців зі спільних КПП на молдовську територію.

Як пише Dilo,  про це повідомила міністерка внутрішніх справ Молдови Даніела Місаїл-Нікітін, передає Newsmaker.

За її словами, молдовська влада намагається посилити захист усіх пунктів пропуску, зокрема тих, що розташовані на території України. Також розглядається можливість переведення молдовських прикордонників із території України до Молдови.

"Із двох КПП уже вивели співробітників, але виведемо й інших зі спільних пунктів, розташованих на території України. Вони працюватимуть на території Молдови", – зауважила Місаїл-Нікітін.

У Міністерстві внутрішніх справ Молдови уточнили, що йдеться, зокрема, про спільні пункти пропуску "Крива" та "Паланка".

Міністерка також повідомила про стан молдовського прикордонника, який постраждав 5 жовтня на КПП "Паланка – Маяки – Удобне". За її словами, чоловік залишається в лікарні, його стан стабільний, загрози життю немає.

Нагадаємо, тоді біля КПП впав снаряд, який відрикошетив від землі та влучив у рейсовий автобус. Унаслідок інциденту постраждав співробітник молдовської прикордонної поліції. Роботу пункту пропуску тимчасово призупиняли. Інцидент стався на тлі російських атак по українській інфраструктурі.

Атаки на пункти пропуску

13 вересня російські війська завдали удару по локомотиву пасажирського поїзда за два кілометри від кордону з Польщею та вдарили по АЗС поблизу міжнародного пропускного пункту "Ягодин" на українсько-польському кордоні.

Напередодні прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Польща запобігла атаці на один зі своїх пунктів пропуску на кордоні з Україною та очікує подальших ударів Росії по прикордонній  інфраструктурі.

Попередження Туска пролунало на тлі зміни характеру російських атак по Україні. Останніми тижнями РФ неодноразово завдавала ударів по автомобільних пунктах пропуску, що зв'язують Україну з Молдовою та Румунією.

Однією з останніх цілей став міжнародний пункт пропуску "Старокозаче — Тудора" на українсько-молдавському кордоні. У ніч на 9 вересня російські ударні безпілотники пошкодили інфраструктуру переходу та прилеглу територію. Внаслідок атаки є загиблі та поранені. 

1 вересня внаслідок чергової російської атаки на Одеську область було пошкоджено інфраструктуру міжнародного пункту пропуску "Орлівка — Ісакча", розташованого на кордоні з Румунією.

Автор:
Світлана Манько

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