Курс валют на 8 октября 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился на восемь копеек, в то же время евро подешевел сразу на сорок восемь копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 8.10.2026 ( четверг) ).

Курс доллара

1 доллар США – 44,86 грн (-8 коп.).

Курс евро

1 евро – 50,15 грн (-48 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,44 грн (-15 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар 44,59/ 45,18 Евро 49,96/ 50,74 Злотый 11,17/ 11,68

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 8 октября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 44,45/45,05 49,55/50,55 11,00/ 11,60 Ощадбанк 44,60/ 45,15 50,00/ 50,60 11,00/ 11,60 ПУМБ 44,60/ 45,20 50,40/51,10 11,00/ 11,60 Укргазбанк 44,60/ 45,15 50,00/50,60 11,00/ 11,60 Райффайзен 44,60/45,07 49,90/50,60

В октябре гривна снова будет под давлением. Причины таковы: высокий спрос на валюту, дефицит в торговле, дорогостоящий импорт и проблемы в отдельных отраслях экспорта. Однако резкого скачка курса аналитики не прогнозируют. Главный стабилизатор это Национальный банк, сглаживающий колебания посредством продажи валюты из резервов. Dilo выяснило, что именно будет влиять на гривну в октябре, которым видят курс аналитики и стоит ли сейчас спешить в обменники.