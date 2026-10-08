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Курс валют на 8 октября 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился на восемь копеек, в то же время евро подешевел сразу на сорок восемь копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 8.10.2026 ( четверг) ).
Курс доллара
- 1 доллар США – 44,86 грн (-8 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 50,15 грн (-48 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,44 грн (-15 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар
|44,59/ 45,18
|Евро
|49,96/ 50,74
|Злотый
|11,17/ 11,68
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 8 октября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|44,45/45,05
|49,55/50,55
|11,00/ 11,60
|Ощадбанк
|44,60/ 45,15
|50,00/ 50,60
|11,00/ 11,60
|ПУМБ
|44,60/ 45,20
|50,40/51,10
|11,00/ 11,60
|Укргазбанк
|44,60/ 45,15
|50,00/50,60
|11,00/ 11,60
|Райффайзен
|44,60/45,07
|49,90/50,60
В октябре гривна снова будет под давлением. Причины таковы: высокий спрос на валюту, дефицит в торговле, дорогостоящий импорт и проблемы в отдельных отраслях экспорта. Однако резкого скачка курса аналитики не прогнозируют. Главный стабилизатор это Национальный банк, сглаживающий колебания посредством продажи валюты из резервов. Dilo выяснило, что именно будет влиять на гривну в октябре, которым видят курс аналитики и стоит ли сейчас спешить в обменники.