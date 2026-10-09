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В Украине заработал новый завод по переработке алюминия: что о нем известно

На Закарпатье за $300 тысяч запустили новый литейный завод
На Закарпатье запустили новый литейный завод. Фото: facebook.com/kysylevskyy.official

На Закарпатье в индустриальном парке "Сольва-Тех" начало работу новое литейное предприятие "Норд-Эст". На заводе уже провели первую тестовую плавку, перерабатывая алюминиевый лом в качественные слитки.

Кака пишет Dilo, об этом сообщил заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.

"В индустриальном парке "Сольва-Тех" состоялась тестовая плавка на небольшом литейном предприятии "Норд-Эст"... В 2027 году запланировано углубить переработку и начать производство продукции для нужд пищевой и автомобильной промышленности, а также энергетического машиностроения", - сообщил он.

Детали нового производства

Проект реализовали на базе оборудования, не эксплуатируемого с 2012 года. Инвестиции в его реконструкцию и восстановление составили около $0,3 млн .

  • Мощность: В настоящее время плановый объем производства составляет 140 тонн в месяц .
  • Сырьевая база: часть сырья завод будет получать в виде отходов от расположенного неподалеку производства окон.
  • Локация: Предприятие разместилось на площади 1500 кв. м на территории индустриального парка "Сольва-Тех" (город Свалява). Часть работников проходят специализированную стажировку на литейных заводах Днепропетровщины.

Уже в следующем году компания планирует существенно углубить переработку сырья и запустить выпуск готовой продукции для ключевых отраслей автомобильной и пищевой промышленности, а также энергетического машиностроения.

Фото 2 — В Украине заработал новый завод по переработке алюминия: что о нем известно
В Закарпатье запустили новый литейный завод. Фото: facebook.com/kysylevskyy.official

Про индустриальный парк "Сольва-Тех"

Парк создан в 2025 году на территории бывшего лесокомбината в Свалявской общине.

Его общая площадь составляет 10 га. Инфраструктура площадки активно развивается: существующая электрическая мощность составляет 4 МВт с перспективой расширения до 6 МВт, а также планируется подвод газа (до 1000 куб. м/час) и воды (до 500 куб. м/час).

Инициатором создания индустриального парка есть общество с ограниченной ответственностью "Сольва-Эко".

Напомним, Верховная Рада приняла закон, направленный на создание более ясных и эффективных условий для привлечения промышленных инвестиций через индустриальные парки .

Автор:
Татьяна Бессараб

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