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В Закарпатье появится новый индустриальный парк: чем будет заниматься
Кабмин на заседании 7 марта зарегистрировал новый индустриальный парк "Сольва-тех", который будет создан на территории Свалявы Мукачевского района Закарпатской области.
Об этом сообщает Министерство экономики.
Отмечается, что в 2025 году это четвертый парк, который внесен в Реестр индустриальных (промышленных) парков Украины, а уже одиннадцатый на территории Закарпатской области.
Что известно о "Сольва-тех"
Инициатором создания индустриального парка есть общество с ограниченной ответственностью "Сольва-Эко". Парк будет функционировать 30 лет на площади 10,0032 га.
Как отмечают в Минэкономики, индустриальный парк "Сольва-тех" будет способствовать привлечению инвестиций в деревообработку, развитию современной мебельной промышленности и созданию новых рабочих мест в регионе.
Для реализации концепции развития индустриального парка планируется привлечь финансирование в объеме почти 344,8 млн. грн. из разных источников.
Чем будет заниматься индустриальный парк
В минэкономики сообщают, что в рамках деятельности индустриального парка предполагается создание до 400 рабочих мест по таким направлениям, как:
- обработка древесины и изготовление изделий из древесины и пробки (кроме мебели);
- производство мебели;
- производство основных органических химических веществ;
- производство строительных металлических конструкций и частей конструкций;
- альтернативная энергетика;
- научно-техническая деятельность
Отметим, что на 2025 год в государственном бюджете предусмотрено 500 млн грн на программу стимулирования создания индустриальных парков. Кроме того, по итогам первого полугодия возможно дополнительное финансирование этой инициативы.
Напомним, в Черновицкой области появится индустриальный парк для переработки масличных культур и агропродукции. Будет находиться он в Днестровском районе. А в феврале зарегистрировали индустриальный парк в Ивано-Франковской области в городе Бурштын.