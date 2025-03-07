В Закарпатье появится новый индустриальный парк: чем будет заниматься

Кабмин на заседании 7 марта зарегистрировал новый индустриальный парк "Сольва-тех", который будет создан на территории Свалявы Мукачевского района Закарпатской области.

Об этом сообщает Министерство экономики.

Отмечается, что в 2025 году это четвертый парк, который внесен в Реестр индустриальных (промышленных) парков Украины, а уже одиннадцатый на территории Закарпатской области.

Что известно о "Сольва-тех"

Инициатором создания индустриального парка есть общество с ограниченной ответственностью "Сольва-Эко". Парк будет функционировать 30 лет на площади 10,0032 га.

Как отмечают в Минэкономики, индустриальный парк "Сольва-тех" будет способствовать привлечению инвестиций в деревообработку, развитию современной мебельной промышленности и созданию новых рабочих мест в регионе.

Для реализации концепции развития индустриального парка планируется привлечь финансирование в объеме почти 344,8 млн. грн. из разных источников.

Чем будет заниматься индустриальный парк

В минэкономики сообщают, что в рамках деятельности индустриального парка предполагается создание до 400 рабочих мест по таким направлениям, как:

обработка древесины и изготовление изделий из древесины и пробки (кроме мебели);

производство мебели;

производство основных органических химических веществ;

производство строительных металлических конструкций и частей конструкций;

альтернативная энергетика;

научно-техническая деятельность

Отметим, что на 2025 год в государственном бюджете предусмотрено 500 млн грн на программу стимулирования создания индустриальных парков. Кроме того, по итогам первого полугодия возможно дополнительное финансирование этой инициативы.

Напомним, в Черновицкой области появится индустриальный парк для переработки масличных культур и агропродукции. Будет находиться он в Днестровском районе. А в феврале зарегистрировали индустриальный парк в Ивано-Франковской области в городе Бурштын.