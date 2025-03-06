Новый инструмент поддержки: заработал чат-бот для инвесторов индустриальных парков

Миниэкономика представила новый чат-бот для инвесторов индустриальных парков. Благодаря ему можно быстро и удобно найти подходящий индустриальный парк для развития бизнеса. Также производители получат полезные советы и пошаговую инструкцию по созданию собственного индустриального парка.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Замминистра экономики Украины Виталий Киндратов подчеркнул, что запуск чат-бота является важным шагом для упрощения поиска индустриальных парков бизнесом.

Новый инструмент позволяет инвесторам быстро найти подходящую локацию или получить подробную информацию о создании собственного парка. Кроме экономии времени, чат-бот предоставляет доступ к актуальным данным о управляющих компаниях и законодательных требованиях. Это инициатива, направленная на поддержку инвестиций и развитие промышленности в Украине на современном уровне, заявил он.

Что умеет чат-бот

Для того чтобы запустить бот необходимо:

перейти по ссылке: https://wa.me/message/WQMNDIE2MZHNJ1 ;

или сохранить номер +380688026440 и написать напрямую;

или отсканировать QR-код.

Возможности чат-бота:

Предоставляет актуальную информацию об индустриальных парках.

Подбирает индустриальные парки из Реестра в соответствии с заданными критериями.

Доступно предоставляет контакты управляющих компаний.

Консультирует по законодательным аспектам и процессу создания парка.

Обеспечивает контактную информацию ответственных специалистов Минэкономики.

О развитии индустриальных парков

В 2024 году правительство зарегистрировало 31 новый индустриальный парк, почти втрое превышающий показатели предыдущих лет.

В настоящее время в реестр внесено 98 парков, среди которых многие уже активно работают, способствуя созданию новых рабочих мест.

Министерство экономики также ввело программу государственного стимулирования создания индустриальных парков. По условиям этой программы государство софинансирует строительство инженерно-транспортных сетей, а также частично возмещает подключение к электросетям. Каждый парк может получить до 50% стоимости проектов строительства, а для деоккупированных территорий — до 80%.

В 2024 году принято решение о выделении государственного стимулирования для 15 индустриальных парков на сумму более 1,128 млрд грн. Средства направлены на реализацию 34 проектов по строительству инженерно-транспортной инфраструктуры. На сегодня 13 из 15 заявителей уже получили финансирование на общую сумму 925,05 млн грн. Это позволит в течение трех лет разместить не менее 30 предприятий перерабатывающей промышленности на территории более 75 000 кв. метров.

На 2025 год в государственном бюджете предусмотрено 500 млн грн. на программу стимулирования создания индустриальных парков. Кроме того, по итогам первого полугодия возможно дополнительное финансирование этой инициативы.

Справка:

Развитие индустриальных парков является частью экономической политики "Зроблено в Україні". Государство надеется, что созданные условия для производителей в парках будут способствовать ускоренному развитию производства.

Напомним, в Украине представили каталог индустриальных парков, который поможет предприятиям найти партнеров или место с обустроенной инфраструктурой, где можно разместить свои производственные мощности, а также привлечь новые инвестиции.

Добавим, что индустриальные парки получают поддержку правительства в том случае, когда местные власти и управляющие компании активно ищут инвесторов, будут промышленные здания и коммуникации, развивают транспортную сеть. Если парк не работает, он исключается из реестра и может вернуться к нему после решения всех недостатков.