Новий інструмент підтримки: запрацював чат-бот для інвесторів індустріальних парків

Мініекономіки представило новий чат-бот для інвесторів індустріальних парків. Завдяки йому можна швидко та зручно знайти відповідний індустріальний парк для розвитку бізнесу. Також виробники отримають корисні поради та покрокову інструкцію зі створення власного індустріального парку.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Заступник міністра економіки України Віталій Кіндратів наголосив, що запуск чат-бота є важливим кроком для спрощення пошуку індустріальних парків бізнесом.

Новий інструмент дозволяє інвесторам швидко знайти відповідну локацію або отримати детальну інформацію про створення власного парку. Окрім економії часу, чат-бот надає доступ до актуальних даних про керуючі компанії та законодавчі вимоги. Це ініціатива, спрямована на підтримку інвестицій та розвиток промисловості в Україні на сучасному рівні, заявив він.

Що вміє чат-бот

Для того, щоб запустити бота необхідно:

перейти за посиланням: https://wa.me/message/WQMNDIE2MZHNJ1;

або зберегти номер +380688026440 і написати напряму,;

або зісканувавши QR-код.

Можливості чат-бота:

Надає актуальну інформацію про індустріальні парки.

Підбирає індустріальні парки з Реєстру відповідно до заданих критеріїв.

Доступно надає контакти керуючих компаній.

Консультує щодо законодавчих аспектів та процесу створення парку.

Забезпечує контактну інформацію відповідальних фахівців Мінекономіки.

Про розвиток індустріальних парків

У 2024 році уряд зареєстрував 31 новий індустріальний парк, що майже втричі перевищує показники попередніх років.

Наразі до реєстру внесено 98 парків, серед яких чимало вже активно працюють, сприяючи створенню нових робочих місць.

Міністерство економіки також запровадило програму державного стимулювання створення індустріальних парків. За умовами цієї програми, держава співфінансує будівництво інженерно-транспортних мереж, а також частково відшкодовує підключення до електромереж.

Кожен парк може отримати до 50% від вартості проєктів будівництва, а для деокупованих територій — до 80%.

У 2024 році ухвалено рішення про виділення державного стимулювання для 15 індустріальних парків на суму понад 1,128 млрд грн. Кошти спрямовані на реалізацію 34 проєктів із будівництва інженерно-транспортної інфраструктури.

Станом на сьогодні 13 із 15 заявників вже отримали фінансування на загальну суму 925,05 млн грн. Це дозволить протягом трьох років розмістити щонайменше 30 підприємств переробної промисловості на території понад 75 000 кв. метрів.

На 2025 рік у державному бюджеті передбачено 500 млн грн на програму стимулювання створення індустріальних парків. Крім того, за підсумками першого півріччя можливе додаткове фінансування цієї ініціативи.

Довідково:

Розвиток індустріальних парків є частиною економічної політики "Зроблено в Україні". Держава сподівається, що створені умови для виробників у парках сприятимуть прискореному розвитку виробництва.

Нагадаємо, в Україні презентували каталог індустріальних парків, який допоможе підприємствам знайти партнерів або місце з облаштованою інфраструктурою, де можна розмістити свої виробничі потужності, а також залучити нові інвестиції.

Додамо, що індустріальні парки отримують підтримку уряду в тому випаду, коли місцева влада і керуючі компанії активно шукають інвесторів, будуть промислові будівлі та комунікації, розвивають транспортну мережу. У випадку, якщо парк не працює, він виключається з реєстру і може повернутись до нього після вирішення всіх недоліків.