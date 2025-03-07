- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
На Закарпатті з’явиться новий індустріальний парк: чим займатиметься
Кабмін на засіданні 7 березня зареєстрував новий індустріальний парк "Сольва-тех", який буде створено на території міста Свалява Мукачівського району Закарпатської області.
Про це повідомляє Міністерство економіки.
Зазначається, що у 2025 році це четвертий парк, який внесено до Реєстру індустріальних (промислових) парків України, а загалом уже одинадцятий на території Закарпатської області.
Що відомо про "Сольва-тех"
Ініціатором створення індустріального парку є товариство з обмеженою відповідальністю "Сольва-Еко". Парк функціонуватиме протягом 30 років на площі 10,0032 га.
Як зауважують в Мінекономіки, індустріальний парк "Сольва-тех" сприятиме залученню інвестицій у деревообробку, розвитку сучасної меблевої промисловості та створенню нових робочих місць у регіоні.
Для реалізації концепції розвитку індустріального парку планується залучити фінансування в обсязі майже 344,8 млн грн із різних джерел.
Чим займатиметься індустріальний парк
У мінекономіки повідомляють, що у рамках діяльності індустріального парку передбачається створення до 400 робочих місць у таких напрямках, як:
- оброблення деревини та виготовлення виробів із деревини й корка (крім меблів);
- виробництво меблів;
- виробництво основних органічних хімічних речовин;
- виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій;
- альтернативна енергетика;
- науково-технічна діяльність.
Зауважимо, на 2025 рік у державному бюджеті передбачено 500 млн грн на програму стимулювання створення індустріальних парків. Крім того, за підсумками першого півріччя можливе додаткове фінансування цієї ініціативи.
Нагадаємо, в Чернівецький області з’явиться індустріальний парк для переробки олійних культур і агропродукції. Знаходитиметься він у Дністровському районі. А у лютому зареєстрували індустріальний парк в Івано-Франківській області в місті Бурштин.