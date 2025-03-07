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На Закарпатті з’явиться новий індустріальний парк: чим займатиметься

деревообробка
Фото: Freepik

Кабмін на засіданні 7 березня зареєстрував новий індустріальний парк "Сольва-тех", який буде створено на території міста Свалява Мукачівського району Закарпатської області. 

Про це повідомляє Міністерство економіки.

Зазначається, що у 2025 році це четвертий парк, який внесено до Реєстру індустріальних  (промислових) парків України, а загалом уже одинадцятий на території Закарпатської області.

Що відомо про "Сольва-тех"

Ініціатором створення індустріального парку є товариство з обмеженою відповідальністю "Сольва-Еко". Парк функціонуватиме протягом 30 років на площі 10,0032 га.

Як зауважують в Мінекономіки, індустріальний парк "Сольва-тех" сприятиме залученню інвестицій у деревообробку, розвитку сучасної меблевої промисловості та створенню нових робочих місць у регіоні. 

Для реалізації концепції розвитку індустріального парку планується залучити фінансування в обсязі майже 344,8 млн грн із різних джерел.

Чим займатиметься індустріальний парк

У мінекономіки повідомляють, що у рамках діяльності індустріального парку передбачається створення до 400 робочих місць у таких напрямках, як:

  • оброблення деревини та виготовлення виробів із деревини й корка (крім меблів);
  • виробництво меблів;
  • виробництво основних органічних хімічних речовин;
  • виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій;
  • альтернативна енергетика;
  • науково-технічна діяльність.

Зауважимо, на 2025 рік у державному бюджеті передбачено 500 млн грн на програму стимулювання створення індустріальних парків. Крім того, за підсумками першого півріччя можливе додаткове фінансування цієї ініціативи.

Нагадаємо, в Чернівецький області з’явиться індустріальний парк для переробки олійних культур і агропродукції. Знаходитиметься він у Дністровському районі. А у лютому зареєстрували індустріальний парк в Івано-Франківській області в місті Бурштин.

Автор:
Світлана Манько