Рада одобрила усовершенствование работы индустриальных парков

2 сентября Верховная Рада Украины одобрила в целом законопроект №12117 по усовершенствованию работы индустриальных парков.

Как пишет Dilo, об этом сообщает пресс-служба парламента.

За соответствующий законопроект проголосовало 270 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Документ предусматривает техническое усовершенствование законодательства в сфере функционирования индустриальных парков и направлен на создание более понятных и эффективных условий развития промышленности в Украине.

По состоянию на конец 2025 г. в индустриальных парках Украины были построены или строились 37 заводов. В 2026 году производственные предприятия в парках продолжают открываться.

"По результатам постоянного мониторинга развития индустриальных парков мы собрали проблемы, решение которых теперь одобрено Верховной Радой. По сути, это технические вопросы, возникшие при практическом применении законодательства, принятого Советом в 2022 году. Но каждое из них в случае решения будет способствовать более быстрому развитию этой сферы и появлению новых председателя Комитета Верховной Рады по экономическому развитию Дмитрий Кисилевский.

Что в законопроекте

В законопроекте №12117 урегулированы следующие вопросы:

·Четче разграничены функции всех субъектов ИП.

Предоставлены возможности инициатору создания ИП также являться управляющей компанией без создания отдельного юридического лица.

Внедрение понятия «эко-индустриальный парк» предоставлено полномочия Кабинета Министров устанавливать критерии для эко-индустриальных парков.

Внедрен новый вид целевого назначения земельных участков – земли индустриальных парков.

Урегулирована процедура расширения и уменьшения площади индустриального парка.

Урегулирован вопрос перехода прав собственности на земельный участок в пределах индустриального парка от инициатора парка к другому лицу.

Расширены возможности создания ИП: разрешено считать земельные участки смежными в случае наличия между ними полезащитных лесных полос;

Усовершенствованы процедурные вопросы, связанные с включением и исключением индустриальных парков из Реестра;

Усовершенствована конкурсная процедура по выбору управляющей компании;

Внедрена возможность для управляющих компаний, основным видом деятельности которых является предоставление в аренду недвижимого имущества, получать государственную поддержку, предоставляемую субъектам малого и среднего предпринимательства (кредиты в рамках программы 5-7-9).

Сняты временные ограничения по обретению мощности для малых систем распределения электроэнергии в индустриальных парках.

Усовершенствованы положения о государственном стимулировании ИП, в том числе путем передачи международной технической помощи от органов местного самоуправления в ИП.

Законопроект № 12117 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию функционирования индустриальных парков» был принят в первом чтении (за основу) Верховной Радой 11 февраля 2025 года.

Напомним, в индустриальных парках Украины создано 4712 рабочих мест. Лидерами по этому показателю стали две площадки: индустриальный парк "Френдли Виндтехнолоджи", где работу получили 922 человека и "Западноукраинский промышленный хаб", трудоустроивший 898 человек.