Дефицит бюджета: Гетманцев рассказал, что будет с социальными выплатами

Несмотря на дефицит государственного бюджета, председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Даниил Гетманцев не видит оснований для урезания социальных выплат, в том числе пенсий.

Как пишет Dilo, об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

По словам Гетманцева, финансовое состояние Украины сегодня хуже, чем было в начале 2022 года после полномасштабного вторжения. Россия совершает массированные атаки по объектам энергетики и в целом по нашей экономике, возникли большие препятствия в логистике, к тому же на общую ситуацию влияет и кризис на Ближнем Востоке. Это все сказывается на нашей экономике, из-за чего образовался большой дефицит государственного бюджета.

"Надо успокоить людей. Я не вижу оснований для урезания социальных выплат, в частности, пенсий. На днях Верховная Рада проголосовала определенные решения, которые позволят нам получить очередные транши от партнеров. Думаю, что в октябре парламент примет необходимые документы и мы получим деньги", - отметил нардеп.

Он напомнил, что индексируются пенсии, увеличиваются определенные выплаты. К примеру, с 2027 года в разы возрастут выплаты семьям с детьми с инвалидностью.

Гетманцев подчеркнул, что изначально полномасштабное вторжение в 2022 году государство полностью выполняет все социальные обязательства и осуществляет вовремя все выплаты.

"Мы заботимся о "социалке", которая на втором месте после безопасности и обороны. Хотя ситуация сегодня сверхсложная, мы будем делать все возможное, чтобы никаких задержек в финансировании "социалки" не было", - подчеркнул нардеп.

По его словам, Кабинет Министров должен отказаться от неэффективных программ.

Что известно о дефиците бюджета

10 сентября министр финансов Сергей Марченко заявил, что из-за дефицита ликвидности правительство уже ограничивает государственные расходы. Менее срочные платежи планировали переносить на декабрь, а строительные программы приостанавливать до появления достаточного финансирования. Ранее также сообщалось, что из-за задержек международной помощи капитальные расходы перенесли на конец года .

Украина попросила союзников дополнительно профинансировать около $27 млрд оборонных потребностей, однако в Европейском Союзе хотят сначала получить четкое объяснение, как сформировался дефицит и на что нужны средства.

Сейчас в ЕС пытаются разобраться, откуда возникла гигантская дыра в бюджете и действительно ли Украине нужна вся пригласившаяся сумма. В Брюсселе не понимают, кто отвечает за резкий рост дефицита бюджета.

Премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что ситуация с государственными финансами уже близка к критической, а Украина рискует потерять значительную часть с $29,5 млрд. запланированного международного финансирования, если Верховная Рада не примет в определенные сроки необходимые законопроекты.

Недавно Министр финансов Сергей Марченко предупредил, что в государственном секторе возможны задержки зарплат, если поступления на единый казначейский счет сократятся.

Из-за дефицита бюджета Украина будет финансировать только три направления : социальные расходы, зарплаты бюджетников и содержание военных.