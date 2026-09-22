До 71 тысячи гривен в месяц: как изменятся выплаты людям с инвалидностью в 2027 году

С 1 января 2027 года в Украине планируется увеличить государственную поддержку семей, воспитывающих детей с инвалидностью и людей с инвалидностью с детства. Ежемесячные выплаты для детей составят от 20 000 до 71 000 грн, а для взрослых – от 6 000 до 16 000 грн в зависимости от группы инвалидности.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба Верховной Рады.

Социальные выплаты в Украине в 2027 году

Выплаты будут состоять из базовой помощи и при определенных условиях надбавки по уходу.

Соответствующие изменения предусматривает закон №4955-IX, который уже подписан президентом и вступил в силу. Основные его положения начнут действовать с 2027 года.

Размер базовой помощи и надбавки зависит от возраста, группы инвалидности и потребности в постоянном уходе.

В частности, выплаты составят:

дети с инвалидностью подгруппы А до 18 лет - от 16 000 грн в месяц: 8000 грн базовой помощи и 8000 грн надбавки по уходу;

другие дети с инвалидностью, нуждающиеся в уходе — от 12 000 грн: 8000 грн базовой помощи и 4000 грн надбавки;

лица с инвалидностью с детства I группы подгруппы А - от 16 000 грн;

лица с инвалидностью с детства I группы подгруппы Б - от 12 000 грн;

лица с инвалидностью с детства II группы – от 4000 грн, а для одиноких лиц с подтвержденной потребностью в постоянном уходе – от 7000 грн;

лица с инвалидностью с детства III группы – от 3000 грн, а при наличии соответствующей потребности в уходе для одиноких лиц – от 6000 грн.

При этом максимальная сумма в 71 000 грн, о которой идет речь в связи с новой системой поддержки, не является ежемесячной денежной выплатой, которую семья будет получать на банковский счет . Речь идет о совокупной стоимости государственной поддержки, включая финансирование социальных услуг.

Отдельно государство будет финансировать три базовых социальных услуги: сопровождение во время инклюзивного обучения, комплексное развитие и уход за детьми с инвалидностью, а также временный отдых для родителей или других лиц, осуществляющих уход.

С 1 января 2027 г. и в течение первых пяти лет финансирование этих услуг будет осуществляться за счет государственного бюджета.

Таким образом, новая система предполагает не только увеличение денежной помощи, но и финансирование услуг, необходимых для ухода, развития и социализации людей с инвалидностью.

Напомним, в государственном бюджете на 2026 год заложено 8,79 млрд грн на социальную защиту лиц с инвалидностью, что на 2,08 млрд грн (31%) больше, чем в текущем году.