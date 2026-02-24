Выплаты военнослужащим в 2026 году: инвалидность, семейные обстоятельства и другие основания

В 2026 году военнослужащие ВСУ могут получить материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов. Выплата производится один раз в год, ее размер равен месячному денежному обеспечению, а получить пособие можно по ряду законодательно определенных оснований.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минюста.

О выплатах военнослужащим

В 2026 году материальная помощь выплачивается в размере месячного денежного довольствия военнослужащего.

В расчет включаются:

должностной оклад;

оклад по воинскому званию;

надбавка за выслугу лет;

ежемесячные дополнительные виды денежного довольствия (кроме вознаграждений), на которые военнослужащий имеет право на день подписания приказа.

Кто имеет право на материальную помощь

Материальная помощь предоставляется военнослужащим или их семьям при наличии одного из следующих обстоятельств:

Инвалидность, полученная в результате ранения, контузии, травмы или увечья, связанного с защитой Родины.

Статус члена семьи военнослужащего, который:

находится в заложниках;

интернированный в нейтральных государствах;

считается пропавшим без вести;

находится в заложниках;

интернированный в нейтральных государствах;

считается пропавшим без вести.

Наступление определенных событий в 2026 году или в декабре 2025 года (если право на помощь ранее не реализовывалось), в частности:

смерть военнослужащего или членов его семьи (супруги/супруга, детей, родителей);

рождение или усыновление ребенка;

значительное ухудшение состояния здоровья военнослужащего или членов его семьи, подтвержденное медицинской документацией;

смерть военнослужащего или членов его семьи (супруги/супруга, детей, родителей);

рождение или усыновление ребенка;

значительное ухудшение состояния здоровья военнослужащего или членов его семьи, подтвержденное медицинской документацией.

Как получить материальную помощь

Чтобы получить материальную помощь, военнослужащий должен подать рапорт на имя командира или начальника, указав основания выплаты и добавив соответствующие подтверждающие документы.

Выплата производится на основании приказа командира в пределах имеющегося фонда денежного довольствия. Военнослужащие, до призыва работавшие в бюджетных учреждениях, могут рассчитывать на помощь только при условии, что она не была предоставлена на предыдущем месте работы в текущем году.

Напомним, с 1 марта 2026 года в Украине возрастут выплаты для семей защитников и защитниц, отдавших жизнь или пропавших без вести, защищая Украину от российской агрессии.