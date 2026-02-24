Виплати військовослужбовцям у 2026 році: інвалідність, сімейні обставини та інші підстави

У 2026 році військовослужбовці ЗСУ можуть отримати матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань. Виплата здійснюється один раз на рік, її розмір дорівнює місячному грошовому забезпеченню, а отримати допомогу можна за низкою законодавчо визначених підстав.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мін'юсту.

Про виплати військовослужбовцям

У 2026 році матеріальна допомога виплачується у розмірі місячного грошового забезпечення військовослужбовця.

До розрахунку включаються:

посадовий оклад;

оклад за військовим званням;

надбавка за вислугу років;

щомісячні додаткові види грошового забезпечення (крім винагород), на які військовослужбовець має право на день підписання наказу.

Хто має право на матеріальну допомогу

Матеріальна допомога надається військовослужбовцям або їхнім сім’ям за наявності однієї з таких обставин:

Інвалідність, отримана внаслідок поранення, контузії, травми або каліцтва, пов’язаного із захистом Батьківщини.

Статус члена сім’ї військовослужбовця, який:

перебуває в заручниках;

інтернований у нейтральних державах;

вважається зниклим безвісти;

Настання певних подій у 2026 році або у грудні 2025 року (якщо право на допомогу раніше не реалізовувалося), зокрема:

смерть військовослужбовця або членів його родини (дружини/чоловіка, дітей, батьків);

народження або усиновлення дитини;

значне погіршення стану здоров’я військовослужбовця або членів його сім’ї, підтверджене медичною документацією;

Як отримати матеріальну допомогу

Щоб отримати матеріальну допомогу, військовослужбовець має подати рапорт на ім’я командира або начальника, вказавши підстави для виплати та додавши відповідні підтвердні документи.

Виплата здійснюється на підставі наказу командира в межах наявного фонду грошового забезпечення. Військовослужбовці, які до призову працювали в бюджетних установах, можуть розраховувати на допомогу лише за умови, що вона не була надана на попередньому місці роботи у поточному році.

Нагадаємо, з 1 березня 2026 року в Україні зростуть виплати для родин захисників і захисниць, які віддали життя або зникли безвісти, захищаючи Україну від російської агресії.