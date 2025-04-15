Військові самі обиратимуть, кому нараховуватимуть виплати в разі полону: Кабмін ухвалив постанову

Кабінет міністрів ухвалив постанову, що вдосконалює механізми грошового забезпечення військовослужбовців. Тепер кожен військовий зможе самостійно визначати, кому саме нараховуватиметься його виплата у разі потрапляння в полон.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

Виплати військовим у разі полону

Тепер кожен військовий матиме змогу самостійно визначати, кому буде нараховуватися його грошове забезпечення у разі потрапляння в полон.

Для цього достатньо скласти особисте розпорядження, яке має бути засвідчено командиром або нотаріусом. Оригінал цього документа зберігатиметься в особовій справі військовослужбовця.

Зміни стосуються виплат військовим у таких випадках:

Перебування в полоні.

Статус заручника.

Інтернування в нейтральних державах.

Визнання безвісно відсутніми.

Також постановою передбачено вдосконалення доступу до інформації з державних реєстрів для ТЦК та СП, аби спростити ідентифікацію осіб, які мають право на такі виплати.

Нагадаємо, Міноборони детально пояснило, як громадянам віком 18-24 років, які добровільно хочуть підписати однорічний контракт із Силами оборони, пройти військово-лікарську комісію для визначення придатності до служби.

Раніше Delo.ua писало про те, яку підтримку захисникам та ветеранам пропонує Київ.