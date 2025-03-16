У Міноборони пояснили, як пройти ВЛК громадянам віком 18-24 років

Міністерство оборони України детально пояснило, як громадянам віком 18-24 років, які добровільно хочуть підписати однорічний контракт із Силами оборони, пройти військово-лікарську комісію (ВЛК) для визначення придатності до служби.

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Про це йдеться на сайті Міноборони.

Отримання направлення на медичний огляд

Кандидати, які бажають укласти контракт у межах проєкту "Контракт 18-24", мають спочатку отримати направлення на медичний огляд. Воно може бути оформлене у двох варіантах:

В електронній формі через Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних (реєстр "Оберіг").

У паперовій формі, яку видає командир військової частини або начальник центру рекрутингу після співбесіди.

Щоб отримати електронне направлення, кандидат повинен подати запит через мобільний застосунок "Резерв+". При цьому він може самостійно обрати, де саме проходитиме медичний огляд: у медичній комісії при військовій частині, у центрі рекрутингу чи у ВЛК за місцем перебування на військовому обліку.

Якщо кандидат відповідає віковим критеріям, у реєстрі "Оберіг" автоматично створюється направлення, яке надходить йому в застосунок "Резерв+". У документі міститься назва та адреса обраної військово-лікарської комісії (ВЛК), дата проходження медогляду, а також QR-код з відповідною інформацією. Кандидат може показати направлення в електронному вигляді або роздрукувати його.

Якщо кандидат не має можливості або не хоче подавати запит через "Резерв+", направлення може бути видане у паперовій формі. Його надає командир військової частини або начальник центру рекрутингу після співбесіди. У документі вказується назва найближчої ВЛК і дата медичного огляду. Після отримання направлення кандидат самостійно прибуває на медичний огляд у визначений день.

Контроль за організацією та проходженням медичного огляду

Відповідальність за організацію та контроль проходження медичного огляду покладена на командирів військових частин або начальників центрів рекрутингу. Вони здійснюють нагляд за тими кандидатами, яким видали паперове направлення, а також за тими, хто під час подання запиту в "Резерв+" обрав проходження ВЛК у військовій частині.

Для ефективного контролю командири військових частин і начальники центрів рекрутингу можуть залучати керівників районних або міських ТЦК та СП, при яких працюють відповідні ВЛК.

У разі якщо кандидат у "Резерв+" обрав проходження медичного огляду за місцем свого військового обліку, відповідальність за контроль цього процесу покладається на керівника відповідного районного чи міського ТЦК та СП.

Проходження медичного огляду

Відповідальна посадова особа, яка контролює процес проходження медичних оглядів кандидатами, повинна взаємодіяти з керівництвом медичного закладу, на базі якого працює відповідна ВЛК. Її завдання – перевірити наявність резервних часових проміжків у черзі та забезпечити, щоб кандидати отримували їх першочергово.

Щоб забезпечити прозорість та ефективність процесу, під час медичних оглядів рекомендується присутність представників військової частини або ТЦК та СП. Вони можуть контролювати організацію оглядів та надавати необхідну допомогу кандидатам.

Психіатричний огляд

Окрім основного медичного огляду у ВЛК, кандидати зобов’язані отримати довідку про проходження психіатричного обстеження, яке включає перевірку на вживання психоактивних речовин.

Контролююча посадова особа повинна визначити медичний заклад, у якому можна пройти цей огляд, а також переконатися, що необхідні процедури доступні безкоштовно.

За потреби відповідні медичні установи можуть визначати підрозділи з охорони здоров’я місцевих державних адміністрацій. Кандидати, за їхньою згодою, направляються до цих закладів у найкоротший термін для проходження психіатричного огляду та отримання відповідної довідки.

Нагадаємо, контракт для новобранців віком від 18 до 25 років пропонує виплату 1 000 000 грн, проте гроші обіцяють виплачувати не одним чеком, а частинами. Втім, в Міноборони наголошують, що разом з "бойовими" загальна сума доплат може сягнути до 2 млн грн за рік. Це справді вагома мотивація для молоді, яка йде в супроводі з іншими соціальними вигодами.