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В Минобороны объяснили, как пройти ВЛК гражданам в возрасте 18-24 лет
Министерство обороны Украины подробно объяснило, как гражданам в возрасте 18-24 лет, которые добровольно хотят подписать годовалый контракт с Силами обороны, пройти военно-врачебную комиссию (ВЛК) для определения пригодности к службе.
Об этом говорится на сайте Минобороны.
Получение направления на медицинское освидетельствование
Кандидаты, желающие заключить контракт в рамках проекта Контракт 18-24, должны сначала получить направление на медицинское освидетельствование. Оно может быть оформлено в двух вариантах:
- В электронной форме через Единый государственный реестр призывников, военнообязанных (реестр "Оберег").
- В бумажной форме, выдаваемой командиром воинской части или начальником центра рекрутинга после собеседования.
Чтобы получить электронное направление, кандидат должен подать запрос через мобильное приложение "Резерв+". При этом он может самостоятельно выбрать, где именно будет проходить медицинское освидетельствование: в медицинской комиссии при воинской части, в центре рекрутинга или ВЛК по месту нахождения на военном учете.
Если кандидат соответствует возрастным критериям, в реестре "Оберег" автоматически создается направление, которое поступает ему в приложение "Резерв+". В документе содержится название и адрес избранной военно-врачебной комиссии (ВЛК), дата прохождения медосмотра, а также QR-код с соответствующей информацией. Кандидат может показать направление в электронном виде или распечатать его.
Если у кандидата нет возможности или не хочет подавать запрос через "Резерв+", направление может быть выдано в бумажной форме. Его дает командир воинской части или начальник центра рекрутинга после собеседования. В документе указывается название ближайшей ВЛК и дата медицинского осмотра. После получения направления кандидат самостоятельно прибывает на медицинское освидетельствование в определенный день.
Контроль за организацией и прохождением медицинского осмотра
Ответственность за организацию и контроль прохождения медицинского осмотра возложена на командиров воинских частей или начальников центров рекрутинга. Они осуществляют надзор за теми кандидатами, которым выдали бумажное направление, а также за теми, кто при подаче запроса в "Резерв+" избрал прохождение ВЛК в воинской части.
Для эффективного контроля командиры воинских частей и начальники рекрутинговых центров могут привлекать руководителей районных или городских ТЦК и СП, при которых работают соответствующие ВЛК.
В случае, если кандидат в "Резерв+" избрал прохождение медицинского осмотра по месту своего военного учета, ответственность за контроль этого процесса возлагается на руководителя соответствующего районного или городского ТЦК и СП.
Прохождение медицинского осмотра
Ответственное должностное лицо, контролирующее процесс прохождения медицинских осмотров кандидатами, должно взаимодействовать с руководством медицинского учреждения, на базе которого работает соответствующая ВЛК. Ее задача – проверить наличие резервных временных промежутков в очереди и обеспечить, чтобы кандидаты получали их в первую очередь.
Чтобы обеспечить прозрачность и эффективность процесса, во время медицинских осмотров рекомендуется присутствие представителей воинской части или ТЦК и СП. Они могут контролировать организацию обзоров и оказывать необходимую помощь кандидатам.
Психиатрический обзор
Кроме основного медицинского осмотра в ВЛК кандидаты обязаны получить справку о прохождении психиатрического обследования, которое включает проверку на употребление психоактивных веществ.
Контролирующее должностное лицо должно определить медицинское учреждение, в котором можно пройти этот осмотр, а также убедиться, что необходимые процедуры доступны бесплатно.
При необходимости соответствующие медицинские учреждения могут определять подразделения здравоохранения местных государственных администраций. Кандидаты, по их согласию, направляются в эти учреждения в кратчайшие сроки для прохождения психиатрического осмотра и получения соответствующей справки.
Напомним, контракт для новобранцев от 18 до 25 лет предлагает выплату 1 000 000 грн, однако деньги обещают выплачивать не одним чеком, а частями. Впрочем, в Минобороны подчеркивают, что вместе с "боевыми" общая сумма доплат может составить до 2 млн грн в год. Это действительно веская мотивация для молодежи, которая идет в сопровождении с другими социальными выгодами.