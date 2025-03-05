Бумажные документы уходят в прошлое: постановления ВЛК будут оформлять онлайн

В медицинской информационной системе ВСУ запустили электронный кабинет военно-врачебной комиссии (ВЛК), что позволит оформлять выводы онлайн.

Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров.

Этот проект – результат совместной работы Минобороны, Минздрава, Генштаба ВСУ при поддержке Офиса эффективного регулирования BRDO.

О реформе военно-врачебных комиссий

Новая система работает следующим образом:

Направления на военно-врачебную комиссию автоматически поступают в электронный кабинет ВЛК из реестра "Оберіг".

Выводы комиссий после осмотров военнообязанных также автоматически передаются в реестр "Оберіг" и оперативно отображаются в приложении "Резерв+".

Постановления о военнослужащих хранятся в медицинской информационной системе Вооруженных сил Украины.

С 1 марта 2025 года оформление электронных постановлений будет возможно для военно-врачебных комиссий, прошедших обучение.

С 1 апреля 2025 г. эта практика станет обязательной для всех ВЛК.

"Наша цель – прозрачная, быстрая и удобная система ВЛК для всех, кто защищает Украину", — подытожил Умеров.

Что известно о ВЛК

Военно-врачебная комиссия – это комиссия врачей, которая осуществляет военно-врачебную экспертизу – медицинское освидетельствование, на основе которого определяют пригодность по состоянию здоровья к военной службе призывников, военнослужащих и военнообязанных, устанавливают причинную связь заболеваний, травм (ранений, контузий, увечий) в продолжении лечения/реабилитации.

Напомним, Рада поддержала продление срока прохождения военно-врачебной комиссией для лиц, признанных ограниченно годными на четыре месяца. Срок прохождения ВЛК перенесен до 5 июня 2025 года.

Добавим, цифровая трансформация сервисов для военнообязанных набирает новые обороты. Начиная с 31 января, у украинцев будет возможность создавать направления на ВЛК через платформу Резерв+.

Заметим, у "Резерв+" появилась дата прохождения медосмотра в электронных направлениях на ВЛК.