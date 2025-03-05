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Бумажные документы уходят в прошлое: постановления ВЛК будут оформлять онлайн
В медицинской информационной системе ВСУ запустили электронный кабинет военно-врачебной комиссии (ВЛК), что позволит оформлять выводы онлайн.
Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров.
Этот проект – результат совместной работы Минобороны, Минздрава, Генштаба ВСУ при поддержке Офиса эффективного регулирования BRDO.
О реформе военно-врачебных комиссий
Новая система работает следующим образом:
- Направления на военно-врачебную комиссию автоматически поступают в электронный кабинет ВЛК из реестра "Оберіг".
- Выводы комиссий после осмотров военнообязанных также автоматически передаются в реестр "Оберіг" и оперативно отображаются в приложении "Резерв+".
- Постановления о военнослужащих хранятся в медицинской информационной системе Вооруженных сил Украины.
С 1 марта 2025 года оформление электронных постановлений будет возможно для военно-врачебных комиссий, прошедших обучение.
С 1 апреля 2025 г. эта практика станет обязательной для всех ВЛК.
"Наша цель – прозрачная, быстрая и удобная система ВЛК для всех, кто защищает Украину", — подытожил Умеров.
Что известно о ВЛК
Военно-врачебная комиссия – это комиссия врачей, которая осуществляет военно-врачебную экспертизу – медицинское освидетельствование, на основе которого определяют пригодность по состоянию здоровья к военной службе призывников, военнослужащих и военнообязанных, устанавливают причинную связь заболеваний, травм (ранений, контузий, увечий) в продолжении лечения/реабилитации.
Напомним, Рада поддержала продление срока прохождения военно-врачебной комиссией для лиц, признанных ограниченно годными на четыре месяца. Срок прохождения ВЛК перенесен до 5 июня 2025 года.
Добавим, цифровая трансформация сервисов для военнообязанных набирает новые обороты. Начиная с 31 января, у украинцев будет возможность создавать направления на ВЛК через платформу Резерв+.
Заметим, у "Резерв+" появилась дата прохождения медосмотра в электронных направлениях на ВЛК.