Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,58

--0,01

EUR

43,88

+0,34

Наличный курс:

USD

41,50

41,40

EUR

44,50

44,23

Три года большой войны

Три года 

большой войны
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Економическая ответственность:&nbsp;Топ налогоплательщиков 2024

Економическая ответственность: 

Топ налогоплательщиков 2024
Моя&nbsp;безбарьерность

Моя 

безбарьерность
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Бумажные документы уходят в прошлое: постановления ВЛК будут оформлять онлайн

Бумажные документы уходят в прошлое: постановления ВЛК будут оформлять онлайн
С 1 апреля 2025 г. эта практика станет обязательной для всех ВЛК.

В медицинской информационной системе ВСУ запустили электронный кабинет военно-врачебной комиссии (ВЛК), что позволит оформлять выводы онлайн.

Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров.

Этот проект – результат совместной работы Минобороны, Минздрава, Генштаба ВСУ при поддержке Офиса эффективного регулирования BRDO.

О реформе военно-врачебных комиссий

Новая система работает следующим образом:

  • Направления на военно-врачебную комиссию автоматически поступают в электронный кабинет ВЛК из реестра "Оберіг".
  • Выводы комиссий после осмотров военнообязанных также автоматически передаются в реестр "Оберіг" и оперативно отображаются в приложении "Резерв+".
  • Постановления о военнослужащих хранятся в медицинской информационной системе Вооруженных сил Украины.

С 1 марта 2025 года оформление электронных постановлений будет возможно для военно-врачебных комиссий, прошедших обучение.

С 1 апреля 2025 г. эта практика станет обязательной для всех ВЛК.

"Наша цель – прозрачная, быстрая и удобная система ВЛК для всех, кто защищает Украину", — подытожил Умеров.

Что известно о ВЛК

Военно-врачебная комиссия – это комиссия врачей, которая осуществляет военно-врачебную экспертизу – медицинское освидетельствование, на основе которого определяют пригодность по состоянию здоровья к военной службе призывников, военнослужащих и военнообязанных, устанавливают причинную связь заболеваний, травм (ранений, контузий, увечий) в продолжении лечения/реабилитации.

Напомним, Рада поддержала продление срока прохождения военно-врачебной комиссией   для лиц, признанных ограниченно годными на четыре месяца. Срок прохождения ВЛК перенесен до 5 июня 2025 года.

Добавим, цифровая трансформация сервисов для военнообязанных набирает новые обороты. Начиная с 31 января, у украинцев будет возможность создавать направления на ВЛК через платформу Резерв+.

Заметим, у "Резерв+" появилась дата прохождения медосмотра в электронных направлениях на ВЛК.

Автор:
Ольга Опенько