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У "Резерв+" появилась дата прохождения медосмотра в электронных направлениях на ВЛК

Резерв+
Электронное направление на ВЛК в Резерв+. Фото: Facebook/Екатерина Черногоренко

Теперь в "Резерв+" в электронных направлениях на ВЛК можно увидеть дату прибытия на медосмотр. Это нововведение относится только к тем направлениям, которые были созданы в последней версии программы.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины по цифровизации Екатерина Черногоренко.

Она пояснила, что обновление позволит пройти комиссию без лишних визитов в ТЦК, бумаги и длинные очереди. Военнообязанный теперь сможет сразу отправиться в определенное медучреждение в четкую дату и пройти осмотр в конкретные сроки.

"А еще электронные направления теперь доступны всем военнообязанным. И тем, кто сам хочет пройти комиссию, и тем, кто уже получил бумажную повестку на ВЛК. Достаточно оформить запрос в Резерв+", — отметила Черногоренко.

О "Резерв+"

Это мобильное приложение, разработанное для поиска вакансий в Вооруженных Силах Украины. Он позволяет украинцам выбирать оптимальные военные должности в соответствии с их навыками, опытом и предпочтениями. Пользователи могут просматривать тысячи открытых вакансий, проходить тесты по определению подходящих специальностей и получать доступ к информации о различных военных подразделениях. Приложение также позволяет обновлять персональные данные и узнавать статус в реестре военнообязанных, призывников и резервистов.

Добавим, что в приложении "Резерв+" появилась возможность подать заявку на заключение добровольного годового контракта в рамках проекта Минобороны "Контракт 18-24" всего за несколько секунд.

Напомним, что 8 февраля в приложении Минобороны "Резерв+" произошел сбой. При попытке зайти в приложение на экране появлялись сообщения о технической проблеме. В Минобороны сообщили, что вероятная причина этого в высокой нагрузке на BankID. Поэтому авторизация приложения через BankID могла быть временно недоступна.

Автор:
Татьяна Бессараб