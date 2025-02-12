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"Резерв+" обновился: теперь можно подать заявку на "Контракт 18-24" в один клик

Резерв+
Вышла обновленная версия приложения Резерв+. Фото: Минобороны

В приложении "Резерв+" появилась возможность подать заявку на заключение добровольного годовалого контракта в рамках проекта Минобороны "Контракт 18-24" всего за несколько секунд.
 

Об этом сообщили в Министерстве обороны.

В обновленном приложении "Резерв+" можно ознакомиться с актуальными вакансиями и выбрать бригаду для прохождения службы после подписания "Контракта 18-24". Обновление уже доступно для iOS и Android.

Условия проекта "Контракт 18-24"

Это добровольная инициатива для украинцев возрастной категории 18-24 лет, которые готовы присоединиться к Силам обороны на один год. Проект предлагает молодым людям до 24 лет возможность добровольно служить, получая достойную оплату, профессиональную подготовку и социальные гарантии.

Контракт гарантирует выплату добровольцам денежной помощи в размере 1 млн. грн., из которых 200 тыс. грн. выплачиваются сразу, а остальные – во время службы.

Добровольцы будут получать ежемесячное денежное довольствие – до 120 тыс грн, будут иметь возможность "нулевой" ипотеки, обучение за государственные средства, бесплатное медицинское обеспечение, в частности, зубное протезирование, а также право на выезд за границу после года службы.

Напомним, что 8 февраля в приложении Минобороны "Резерв+" произошел сбой. При попытке зайти в приложение на экране появлялись сообщения о технической проблеме. В Минобороны сообщили, что вероятная причина этого в высокой нагрузке на BankID. Поэтому авторизация приложения через BankID могла быть временно недоступна.

Автор:
Татьяна Бессараб