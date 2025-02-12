Рада продлила срок прохождения ВВК для ограниченно пригодных на 4 месяца

Рада поддержала продление срока прохождения военно-врачебной комиссией (ВВК) для лиц, признанных ограниченно пригодными на четыре месяца. За основу и в целом отдали свои голоса 313 народных депутатов.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Срок прохождения ВВК

Срок прохождения ВВК перенесен до 5 июня 2025 года.

Граждане Украины в возрасте от 25 до 60 лет, которые были признаны ограниченно пригодными к военной службе до вступления в силу настоящего Закона (кроме лиц, признанных инвалидами в соответствии с установленным порядком), с момента вступления в силу настоящего Закона обязаны пройти ВЛК до 5 июня 2025 года (вместо 5 февраля 2005 г.).

При этом таким лицам не следует ожидать повестки для прохождения перекомиссии.

Согласно сравнительной таблице к законопроекту, граждане обязаны самостоятельно обратиться в ТЦК и СП или через электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста (Резерв+), чтобы получить направление на ВЛК для медицинского осмотра.

О ВВК и штрафах

Напомним, ранее в Офисе президента состоялось рабочее совещание по вопросам прохождения ВВК ограниченно пигодными лицами и стало известно, что ТЦК не будут применять штрафы к тем, кто не успеет пройти ВВК до 5 февраля.

Добавим, цифровая трансформация сервисов для военнообязанных набирает новые обороты. Начиная с 31 января, у украинцев будет возможность создавать направления на ВВК через платформу Резерв+.