Рада продовжила термін проходження ВЛК для обмежено придатних на 4 місяці

Рада підтримала продовження терміну проходження військово-лікарською комісією (ВЛК) для осіб, визнаних обмежено придатними на чотири місяці. За основу та в цілому віддали свої голоси 313 народних депутатів.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Строк проходження ВЛК

Строк проходження ВЛК перенесено до 5 червня 2025 року.

Громадяни України віком від 25 до 60 років, які були визнані обмежено придатними до військової служби до набрання чинності цим Законом (окрім осіб, визнаних інвалідами відповідно до встановленого порядку), з моменту набрання чинності цим Законом зобов'язані пройти ВЛК до 5 червня 2025 року (замість раніше встановленого строку до 4 лютого 2025 року).

При цьому таким особам не потрібно чекати повістки для проходження перекомісії.

Відповідно до порівняльної таблиці до законопроекту, громадяни зобов'язані самостійно звернутися до ТЦК та СП або через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного та резервіста (Резерв+), щоб отримати направлення на ВЛК для медичного огляду.

Про ВЛК та штрафи

Нагадаємо, раніше в Офісі президента відбулася робоча нарада з питань проходження ВЛК обмежено придатними особами і стало відомо, що ТЦК не застосовуватимуть штрафи до тих, хто не встигне пройти ВЛК до 5 лютого.

Додамо, цифрова трансформація сервісів для військовозобовʼязаних набирає нових обертів. Починаючи з 31 січня, українці матимуть можливість створювати направлення на ВЛК через платформу Резерв+.