ТЦК не штрафуватимуть обмежено придатних, які не встигнуть пройти ВЛК до 5 лютого – Верещук

30 січня в Офісі президента відбулася робоча нарада з питань проходження ВЛК обмежено придатними особами. ТЦК не застосовуватимуть штрафи до тих, хто не встигне пройти ВЛК до 5 лютого.

Про це повідомила заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук.

Вона наголосила на необхідністі невідкладного прийняття певних законодавчих змін, а саме:

повторне проходження ВЛК не обовʼязково для осіб до 25 років і для тих, хто належним чином визнаний особою з інвалідністю;

дедлайн переноситься з 5 лютого на 5 червня, відповідний законопроєкт зареєстровано у Раді сьогодні під номером 12457.

За словами Ірини Верещук, на нараді обговорили питання належної організації процесів, щоб після встановлення нових строків люди змогли вчасно пройти ВЛК.

"Також домовились, що до прийняття вищевказаного закону, ТЦК не застосовуватимуть штрафи до тих, хто не встигне пройти ВЛК до 5 лютого, та не оголошуватимуть їх у розшук", – повідомила заступниця керівника ОП.

Вона звернулась до МОУ, МОЗ та інших відомств із проханням "взяти на особливий контроль процес інформування людей, формування електронних і паперових направлень, доведення відповідних графіків до ВЛК тощо".

Нагадаємо, цифрова трансформація сервісів для військовозобовʼязаних набирає нових обертів. Починаючи з 31 січня, українці матимуть можливість створювати направлення на ВЛК через платформу Резерв+.