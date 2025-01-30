Бізнес підтримує запровадження кримінальної відповідальності для членів ТЦК і ВЛК за порушення

Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) підтримує законопроєкт№ 12442, яким вносяться зміни до Кримінального кодексу України для недопущення порушень з боку уповноважених представників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), голів та членів військово-лікарських комісій (ВЛК).

Про це повідомляє пресслужба ЄБА.

Там наголошують, що після посилення процесів мобілізації, а також змін, що відбувалися в процесі бронювання та отримання статусу критичності (наприкінці року через аудит значна кількість підприємств не змогли своєчасно оновити статус критичності через перегляд процедур та призупинення процесу бронювання), фіксується значна кількість випадків, коли навіть заброньованих співробітників критично важливих підприємств намагаються мобілізувати, а також коли ВЛК відбувається досить формально без надання можливості військовозобов’язаному зібрати всі необхідні документи для підтвердження його стану здоров’я.

В ЄБА підкреслюють, що все це призводить до ускладнення або навіть зупинок роботи компаній, має негативний вплив на економіку та, відповідно, надходження до бюджету, які є фактично єдиним джерелом фінансування для ЗСУ.

"Витрачаються час та ресурси на доведення необхідності збереження висококваліфікованих спеціалістів у економіці, в навчання яких інвестуються величезні кошти та роки", - зауважують в ЄБА.

Там додають, що зазначений законопроєкт має на меті виправити ситуацію та запровадити відповідальність за такі дії представників уповноважених органів.

"Після посилення відповідальності бізнесу за мобілізаційні процеси цей законопроєкт є логічним продовженням реформи мобілізаційного законодавства, адже посилення відповідальності має відбуватися для усіх сторін процесу", - переконані в ЄБА.

Тому прийняття законопроєкту, на думку бізнесу, може дозволити збалансувати систему державного управління та створити прозорі та справедливі умови для усіх сторін, попередити корупційні зловживання, а також гарантувати критичному для роботи економіки бізнесу стабільну роботу та прогнозованість виробничих процесів.

Верховна Рада планує встановити кримінальну відповідальність для членів ТЦК і ВЛК за порушення порядку призову

Для посадових осіб територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) за порушення порядку призову громадян на військову службу, що призвело до умисного їх призову або ухилення від військової служби, встановлять кримінальну відповідальність – до 8 років позбавлення волі.

Відповідний законопроєкт № 12442 зареєструвала у Верховній Раді група народних депутатів – членів профільного Комітету з питань правоохоронної діяльності.

Пропонується доповнити Кримінальний кодекс новими статтями 337-1 "Порушення порядку проведення медичного огляду (військово-лікарської експертизи) для визначення придатності за станом здоров’я до військової служби" та 426-2 "Порушення військовою службовою особою порядку призову (прийняття) громадян на військову службу", якими передбачити кримінальну відповідальність:

голів та членів ВЛК за умисне порушення порядку проведення медичного огляду (військово-лікарської експертизи) для визначення придатності до військової служби, що призвело як до незаконного призову громадян на військову службу, так і до їх ухилення (звільнення) від військової служби. Під час воєнного стану за такі дії їм буде загрожувати позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до 3 років.

посадових осіб ТЦК за порушення порядку призову громадян на військову службу, що призвело до умисного їх призову або ухилення від військової служби. За такі дії, вчинені в умовах воєнного стану, - їм буде загрожувати позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до 3 років.

Раніше ЄБА звернулася до уряду України з проханням продовжити чинні бронювання працівників на два місяці, а також змістити крайній термін оновлення статусу критичних підприємств до 30 квітня 2025 року.

Зауважимо, починаючи з 31 січня українці матимуть можливість створювати направлення на ВЛК через платформу Резерв+.