В Україні змінено критерії критичності для оборонних підприємств

Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України (Мінстратегпром) оновило критерії визначення підприємств, що мають важливе значення для національної економіки.

Про це йдеться на сайті відомства.

Ці зміни були ухвалені на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2024 року № 1332, яка регулює бронювання військовозобов’язаних працівників на період мобілізації та воєнного часу.

Оновлені критерії визначають, які підприємства можуть отримати можливість бронювати військовозобов’язаних працівників. Це може бути здійснено у кількості понад 50% (для виконавців держконтрактів у сфері оборони) або до 50% (для інших підприємств стратегічного значення).

Критерії для бронювання понад 50% працівників

Ця категорія охоплює підприємства, які:

Виконують державні контракти або договори на виготовлення, ремонт чи утилізацію озброєння, військової техніки, боєприпасів. Контракти можуть фінансуватися як державним бюджетом, так і іншими джерелами, дозволеними законодавством України. Отримали державну фінансову підтримку у вигляді грантів на інноваційні розробки для потреб оборони. Здійснюють управління об’єктами державної власності, забезпечуючи координацію оборонно-промислових процесів.

Обсяг виробництва оборонної продукції для таких підприємств має перевищувати 50% від загального обсягу продукції за останній звітний період.

Критерії для бронювання до 50% працівників

Ця норма стосується підприємств у сферах промисловості, авіабудування та космічної діяльності, які відповідають трьом із шести нижченаведених критеріїв:

Виконання державного контракту. Залучення до виконання держконтракту на підставі договорів (включаючи зовнішньоекономічні). Включення до електронного реєстру учасників держконтрактів. Участь у реалізації державних програм у сферах авіабудування чи космічної діяльності. Участь у програмі розвитку оборонно-промислового комплексу, зокрема у створенні нових технологій. Забезпечення виробництва товарів для оборонного призначення через співпрацю з іншими підприємствами ОПК.

Як подати документи на підтвердження критичності

Для виконавців державних контрактів:

Підготуйте інформацію про чинні контракти (з реквізитами та термінами). Погодьте відомості з державним замовником. Подайте лист-звернення до Мінстратегпрому із зазначенням коду ЄДРПОУ; юридичної адреси; контактних даних керівника. Додайте фінансову звітність за останній звітний період.

Для співвиконавців держконтрактів:

Отримайте погодження від головного виконавця контракту. Зверніться до Мінстратегпрому з відповідною документацією.

Для підприємств інших стратегічних сфер:

Визначте критерії, яким відповідає підприємство. Підготуйте відомості та погодьте їх із державним замовником чи підприємствами оборонної галузі. Подайте звернення до Мінстратегпрому з доданими документами, що підтверджують відповідність обраним критеріям.

Що дає статус критичного підприємства

Зазначається, що нові критерії дозволяють підприємствам, установам і організаціям, що відповідають цим вимогам, бронювати своїх працівників на період мобілізації.

Це спрямовано на підтримку стабільного функціонування оборонно-промислового комплексу, авіабудівної галузі та космічної діяльності в умовах воєнного стану.

Це також забезпечує збереження критично важливих технологій, фахівців і виробничих потужностей.

Додамо, у листопаді 2024 року уряд спростив порядок бронювання працівників для критично важливих підприємств. Для підприємств, які вже мають статус критично важливих, передбачена можливість бронювання працівників до 28 лютого 2025 року. Це означає, що компанії зможуть наймати нових співробітників або продовжувати бронювання діючих працівників протягом перехідного періоду.

Нагадаємо, що 15 листопада уряд оголосив про завершення аудиту рішень щодо визначення підприємств, установ і організацій критично важливими. За його результатами 95% від всіх критично важливих підприємств цей статус зберегли.