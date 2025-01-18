В Украине изменены критерии критичности для оборонных предприятий

Министерство по стратегическим отраслям промышленности Украины (Минстратегпром) обновило критерии определения предприятий, имеющих важное значение для национальной экономики.

Об этом говорится на сайте ведомства.

Эти изменения были приняты во исполнение постановления Кабинета Министров Украины от 22 ноября 2024 г. № 1332, которое регулирует бронирование военнообязанных работников на период мобилизации и военного времени.

Обновленные критерии определяют, какие компании могут получить возможность бронировать военнообязанных работников. Это может быть осуществлено в количестве более 50% (для исполнителей госконтрактов в сфере обороны) или до 50% (для других предприятий стратегического значения).

Критерии для бронирования более 50% работников

Эта категория охватывает предприятия, которые:

Выполняют государственные контракты или договоры по изготовлению, ремонту или утилизации вооружения, военной техники, боеприпасов. Контракты могут финансироваться как государственным бюджетом, так и другими источниками, разрешенными законодательством Украины. Получили финансовую поддержку в виде грантов на инновационные разработки для нужд обороны. Осуществляют управление объектами государственной собственности, обеспечивая координацию оборонно-промышленных процессов.

Объем производства оборонной продукции для таких предприятий должен превышать 50% общего объема продукции за последний отчетный период.

Критерии для бронирования до 50% работников

Эта норма касается предприятий в сферах промышленности, авиастроения и космической деятельности, которые соответствуют трем из шести следующих критериев:

Выполнение государственного контракта. Привлечение к исполнению госконтракта на основании договоров (включая внешнеэкономические). Включение в электронный реестр участников госконтрактов. Участие в реализации государственных программ в сфере авиастроения или космической деятельности. Участие в программе развития оборонно-промышленного комплекса, в частности, в создании новых технологий. Обеспечение производства товаров для оборонного назначения посредством сотрудничества с другими предприятиями ОПК.

Как подать документы в подтверждение критичности

Для исполнителей государственных контрактов:

Подготовьте информацию о действующих контрактах (с реквизитами и сроками). Согласуйте сведения с государственным заказчиком. Подайте письмо-обращение в Минстратегпром с указанием кода ЕГРПОУ; юридического адреса; контактные данные руководителя. Разместите финансовую отчетность за последний отчетный период.

Для соисполнителей госконтрактов:

Получите согласование главного исполнителя контракта. Обратитесь в Минстратегпром с соответствующей документацией.

Для предприятий других стратегических сфер:

Определите критерии, которым отвечает предприятие. Подготовьте сведения и согласуйте их с государственным заказчиком или предприятиями оборонной отрасли. Подайте обращение в Минстратегпром с прилагаемыми документами, подтверждающими соответствие выбранным критериям.

Что дает статус критического предприятия

Новые критерии позволяют предприятиям, учреждениям и организациям, отвечающим этим требованиям, бронировать своих работников на период мобилизации.

Это направлено на поддержание стабильного функционирования оборонно-промышленного комплекса, авиастроительной отрасли и космической деятельности в условиях военного положения.

Это также обеспечивает сохранность критически важных технологий, специалистов и производственных мощностей.

Добавим, в ноябре 2024 года правительство упростило порядок бронирования работников для критически важных предприятий. Для предприятий, уже имеющих статус критически важных, предусмотрена возможность бронирования работников до 28 февраля 2025 года. Это означает, что компании смогут нанимать новых сотрудников или продолжать бронирование работающих работников в течение переходного периода.

Напомним, что 15 ноября правительство объявило о завершение аудита решений по определению предприятий, учреждений и организаций критически важны. По его результатам 95% всех критически важных предприятий этот статус сохранили.