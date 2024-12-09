Почему зарплатное условие для бронирования не распространили на "Дія.City": в Минцифры дали объяснение

В Министерстве цифровой трансформации объяснили, почему условие зарплаты от 20 тысяч гривен для оформления бронирования от мобилизации не было распространено на компании-резиденты спецрежима "Дія.City".

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Как сообщает информагентство "Интерфакс-Украина", на его запрос по этому вопросу в ведомстве ответили, что причиной является фиксированность размера единого социального взноса для работников таких компаний.

"Постановление Кабмина [№1362 от 29 ноября 2024 года] о новом порядке бронирования предусматривает исключение для резидентов "Дія.City", поскольку технически размер заработной платы лица считается именно через сумму уплаченного ЕСВ. В "Дія.City" же размер ЕСВ фиксированный — 22% от минимальной зарплаты", – сообщили в министерстве.

Кроме того, там уточнили, что к резидентам "Дія.City" еще на этапе получения статуса резидента применяется ряд критериев, один из которых — именно требование о средней зарплате у компании не менее 1200 евро (по курсу Нацбанка Украины, на сегодня это 52,6 тысячи гривен).

Напомним, что с 1 декабря в Украине заработал обновленный порядок бронирования военнообязанных от призыва на военную службу во время мобилизации. Предприятия, которые захотят забронировать работника, должны до 28 февраля заново подтвердить соответствие по крайней мере трем критериям своей критической значимости (хотя некоторые - только двум).

Для частных компаний два критерия из перечня являются обязательными — отсутствие долгов по уплате налогов и ЕСВ и средняя зарплата для работников не менее 2,5 минимальных зарплат (сейчас это 20 тысяч гривен). Одним из необязательных критериев является резидентство в "Дія.City".

При этом зарплата самих претендентов на бронирование также должна быть не ниже указанной суммы. Кроме основного постановления от 22 ноября, которым были внесены соответствующие изменения, Кабинет министров 29 ноября принял еще два.

В частности, была предусмотрена возможность декларирования руководителями предприятий обещания платить минимум 2,5 "минималки" только что принятым сотрудникам.

В то же время было прописано нераспространение зарплатного условия для получения статуса критичности не только на государственные и коммунальные предприятия, но и на резидентов "Дія.City". Соответственно, норма о декларировании зарплаты новых работников для их бронирования на эти компании также не распространяется как попросту излишняя.