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IT и Телеком
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Самый дорогой украинский стартап Grammarly стал резидентом "Дія City"

Самый дорогой украинский стартап Grammarly стал резидентом "Дія City"
Grammarly стал резидентом "Дія City"

30 октября ООО "Грэммерли Украина" присоединилось к правовому пространству "Дія City". Это подтверждено приказом замминистра цифровой трансформации Украины Александра Борнякова в реестре резидентов "Дія City".

Об этом пишет DOU.

Grammarly является крупнейшим украинским стартапом и популярным работодателем среди IT-специалистов Украины. Согласно опросу DOU, 69% украинских IT-специалистов хотят работать в этой компании.

Фото 2 — Самый дорогой украинский стартап Grammarly стал резидентом "Дія City"

Хотя в феврале Grammarly сократила около 230 работников по всему миру, в том числе 37 украинцев, компания восстанавливает рост команды и активно нанимает новых специалистов. В настоящее время украинская команда Grammarly насчитывает около 140 человек.

Что известно о Grammarly

Grammarly основали в Киеве в 2009 году Максим Литвин, Алексей Шевченко и Дмитрий Лидер. В январе 2024 года Дмитрий Лидер покинул операционное управление компанией, чтобы сосредоточиться на своих проектах, в то время как Алексей Шевченко и Максим Литвин продолжают занимать ключевые позиции в компании.

Grammarly является самым дорогим стартапом с украинскими корнями, недавно назначившего новых технического и финансового директоров.

После раунда финансирования на сумму 200 миллионов долларов в 2021 году оценка стартапа достигла 13 миллиардов долларов. Это привело к тому, что состояние Литвина и Шевченко составило по 4 миллиарда долларов каждый.

Grammarly имеет штаб-квартиру в Сан-Франциско и офисы в Украине, а также в нескольких странах Северной Америки и Европы.

Автор:
Татьяна Гойденко