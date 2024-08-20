Grammarly запускает новый инструмент для обнаружения текста, созданного искусственным интеллектом

Компания Grammarly, известная своими инструментами для проверки грамматики и стиля, объявила о запуске новой функции для обнаружения текста, созданного искусственным интеллектом (ИИ).

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Эта инициатива является ответом на растущую потребность в прозрачности и подотчетности по контенту, генерируемому ИИ, особенно в образовательной и профессиональной средах.

В отличие от других детекторов ИИ на рынке, подход Grammarly фокусируется на предоставлении пользователям прозрачной информации об их тексте.

Особенности нового инструмента Grammarly включают процентную оценку текста, который может быть сгенерирован ИИ. Компания предоставляет пользователям указания по интерпретации этих результатов, обеспечивая прозрачность процесса. Авторы могут переписать указанный контент или добавить соответствующие ссылки, если обнаружен потенциально сгенерированный ИИ текст.

Этот инструмент интегрируется с существующими функциями академической добродетели Grammarly, такими как выявление плагиата и возможность цитирования источников ИИ. Это позволяет пользователям, особенно студентам, более ответственно подходить к созданию и использованию контента.

Функция позволит классифицировать весь текст в документе

Grammarly также анонсировала предстоящий выпуск функции "Grammarly Authorship", которая позволит классифицировать весь текст в документе по его происхождению – написанный человеком, сгенерированный ИИ, отредактированный или взятый из внешних источников. Эта функция будет доступна в бета-версии Google Docs с сентября 2024 года.

Компания подчеркивает, что ни один детектор ИИ не может со 100% точностью определить, был ли текст создан с помощью ИИ. Однако Grammarly стремится предоставить пользователям инструменты для поддержания академической честности и ответственного использования ИИ.

Также текст может быть определен как такой, что был создан с помощью ИИ из-за того, что авторы могут использовать языковые шаблоны, структуру предложения или другие характеристики, обычно присущие сгенерированному контенту, например повторяющиеся фразы или нетрадиционная грамматика.

Добавим, что в ЕС требуют, чтобы компании, разворачивающие генеративные инструменты искусственного интеллекта, такие как ChatGPT и gemini, которые могут генерировать дезинформацию, должны обозначать такой контент как часть своих усилий по борьбе с фейковыми новостями.

Кроме того, депутаты Европарламента поддержали широкий набор правил, которые войдут в европейский закон об искусственном интеллекте.

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