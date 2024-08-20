Grammarly запускає новий інструмент для виявлення тексту, створеного штучним інтелектом

Компанія Grammarly, відома своїми інструментами для перевірки граматики та стилю, оголосила про запуск нової функції для виявлення тексту, створеного штучним інтелектом (ШІ).

Про це повідомила пресслужба компанії.

Ця ініціатива є відповіддю на зростаючу потребу в прозорості та підзвітності щодо контенту, генерованого ШІ, особливо в освітньому та професійному середовищах.

На відміну від інших детекторів ШІ на ринку, підхід Grammarly фокусується на наданні користувачам прозорої інформації про їхній текст.

Особливості нового інструменту Grammarly включають відсоткову оцінку тексту, який може бути згенерований ШІ. Компанія надає користувачам вказівки щодо інтерпретації цих результатів, забезпечуючи прозорість процесу. Автори мають можливість переписати позначений контент або додати відповідні посилання, якщо виявлено потенційно згенерований ШІ текст.

Зазначається, що цей інструмент інтегрується з існуючими функціями академічної доброчесності Grammarly, такими як виявлення плагіату та можливість цитування джерел ШІ. Це дозволяє користувачам, особливо студентам, більш відповідально підходити до створення та використання контенту.

Функція дозволить класифікувати весь текст у документі

Grammarly також анонсувала майбутній випуск функції "Grammarly Authorship", яка дозволить класифікувати весь текст у документі за його походженням - написаний людиною, згенерований ШІ, відредагований або взятий із зовнішніх джерел. Ця функція буде доступна в бета-версії для Google Docs з вересня 2024 року.

Компанія підкреслює, що жоден детектор ШІ не може зі 100% точністю визначити, чи був текст створений за допомогою ШІ. Однак Grammarly прагне надати користувачам інструменти для підтримки академічної чесності та відповідального використання ШІ.

Також текст може бути визначений як такий, що був створений за допомогою ШІ через те, що автори можуть використовувати мовні шаблони, структуру речення або інші характеристики, які зазвичай притаманні згенерованому контенту, як-от повторювані фрази або нетрадиційна граматика.

Додамо, що в ЄС вимагають, щоб компанії, які розгортають генеративні інструменти штучного інтелекту, такі як ChatGPT і gemini, що можуть генерувати дезінформацію, повинні позначати такий контент як частину своїх зусиль із боротьби з фейковими новинами.

Окрім цього, депутати Європарламенту підтримали широкий набір правил, які увійдуть до європейського закону про штучний інтелект.

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