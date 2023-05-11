Європарламент підготував жорсткі вимоги щодо ШІ

Депутати Європарламенту підтримали широкий набір правил, які увійдуть до європейського закону про штучний інтелект. Про це повідомило Financial Times.

Зокрема, заборонятиметься використання більшості технологій розпізнавання облич для стеження за людьми.

Розробники документу запропонували, щоб компанії, які розробляють генеративні моделі ШІ, до яких входить ChatGPT, помічали контент, який створений штучним інтелектом.

Також документ захистить авторські права, щоб творці могли отримувати винагороду за використання своєї роботи.

Над цими змінами щодо контролю над штучним інтелектом депутати Європарламенту боролися два роки. Угода дасть старт переговорам між країнами-членами ЄС, Європейською комісією і Європейським парламентом у наступному році.

Напочатку травня Федеральна торгова комісія США заявила, що інтенсивно вивчає, як компанії можуть використовувати технологію штучного інтелекту, в тому числі нові генеруючі інструменти ШІ, у такий спосіб, щоб це могло мати суттєвий вплив на споживачів.

Припускають, що Європарламент схвалить правила в червні, після чого почнуться переговори про остаточну форму закону з іншими інституціями ЄС.

Автори матеріалу зазначають, що депутати і країни-учасниці можуть дискутувати вподовж довгого часу про те, чи буде прийнятним розпізнавання облич в реальному часі в обмежених обставинах, таких як терористична загроза.

Як стало відомо раніше, в Європейському Союзі мають намір запровадити нові правила для компаній, які розробляють генеративні інструменти штучного інтелекту, такі як ChatGPT. Їх змусять розкривати інформацію про використання будь-якого захищеного авторським правом матеріалу, відповідно до європейського законодавства.

Нагадаємо, міністри цифрових технологій країн G7 погодилися, що їхнім урядам потрібно ухвалити закони для регулювання штучного інтелекту.

Тож міністри цифрових технологій узгодили п'ять принципів розвитку гнучких форм управління новими технологіями, таких як штучний інтелект.

Серед принципів - верховенство права, дотримання законної процедури, демократії, поваги до прав людини і використання можливостей для інновацій.

Раніше американський бізнесмен Ілон Маск і ще понад 1000 людей підписали лист, у якому запропонували ввести шестимісячну паузу в роботі над системами ШІ, які потужніші за GPT-4. Вони пропонують створити протоколи безпеки для таких проєктів.