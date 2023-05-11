Европарламент подготовил жесткие требования по ИИ

Депутаты Европарламента поддержали широкий набор правил, которые войдут в закон об искусственном интеллекте. Об этом сообщило Financial Times.

В частности, запрещается использование большинства технологий распознавания лиц для слежки за людьми.

Разработчики документа предложили, чтобы компании, разрабатывающие генеративные модели ИИ, в которые входит ChatGPT, маркировали контент, созданный искусственным интеллектом.

Также документ защитит авторские права, чтобы создатели могли получать вознаграждение за использование своей работы.

Над этими изменениями по контролю над искусственным интеллектом депутаты Европарламента боролись два года. Соглашение даст старт переговорам между странами-членами ЕС, Европейской комиссией и Европейским парламентом в следующем году.

В начале мая Федеральная торговая комиссия США заявила, что интенсивно изучает, как компании могут использовать технологию искусственного интеллекта, в том числе новые генерирующие инструменты ИИ, таким образом, чтобы это могло оказать существенное влияние на потребителей.

Предполагается, что Европарламент одобрит правила в июне, после чего начнутся переговоры об окончательной форме закона с другими институтами ЕС.

Авторы материала отмечают, что депутаты и страны-участницы могут дискутировать в течение длительного времени о том, будет ли приемлемым распознавание лиц в реальном времени в ограниченных обстоятельствах, таких как террористическая угроза.

Как стало известно ранее, в Европейском Союзе намерены ввести новые правила для компаний, разрабатывающих генеративные инструменты искусственного интеллекта, такие как ChatGPT. Их заставят раскрывать информацию об использовании любого защищенного авторским правом материала согласно европейскому законодательству.

Напомним, министры цифровых технологий стран G7 согласились, что их правительствам нужно принять законы для регулирования искусственного интеллекта.

Министры цифровых технологий согласовали пять принципов развития гибких форм управления новыми технологиями, таких как искусственный интеллект.

Среди принципов – верховенство права, соблюдение законной процедуры, демократии, уважения прав человека и использования возможностей для инноваций.

Раньше американский бизнесмен Илон Маск и еще более 1000 человек подписали письмо, в котором предложили ввести шестимесячную паузу в работе над системами ИИ, мощнее GPT-4. Они предлагают создать протоколы безопасности для таких проектов.