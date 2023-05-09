ИИ может усложнить обнаруживание мошенничества - соучредитель Apple

Соучредитель Apple Стив Возняк предостерег, что при использовании искусственного интеллекта нечестными игроками в мире усложнится обнаружение мошенничества и дезинформации. Об этом сообщило издание The Guardian.

Стив Возняк, который вместе со Стивом Джобсом основал Apple и изобрел первый компьютер компании, заявил, что использование искусственного интеллекта должно быть четко обозначено и призвал к регулированию сектора.

"ИИ настолько умен, что открыт для плохих игроков, тех, кто хочет обмануть вас по поводу того, кем они являются", - предупредил Стив Возняк.

В частности, предприниматель из Кремниевой долины был среди более 1000 экспертов по искусственному интеллекту и менеджеров отрасли, которые 4 марта подписали письмо с призывом к шестимесячной паузе в разработке мощных систем искусственного интеллекта. Ведь те создают серьезные опасности для человечества.

Впоследствии одна из американских адвокационных групп обратилась в Федеральную торговую комиссию США (FTC) с просьбой остановить выпуск новых коммерческих версий системы искусственного интеллекта GPT-4.

Возняк не верит, что искусственный интеллект заменит людей, поскольку ему не хватает эмоций, но предупредил, что он сделает злоумышленников более убедительными, поскольку такие программы, как ChatGPT, могут создавать звучащий столь разумно текст.

Он призвал регуляторы привлечь к ответственности крупные технологические фирмы, которые "чувствуют, что с их рук может сойти что угодно".

Отметим, что в Европейском Союзе намерены ввести новые правила для компаний, разрабатывающих генеративные инструменты искусственного интеллекта, такие как ChatGPT. Их заставят раскрывать информацию об использовании любого защищенного авторским правом материала согласно европейскому законодательству.