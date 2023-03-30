Вслед за призывом Маска и других. Американского регулятора просят ввести запрет на новые версии GPT

Одна из американских адвокационных групп просит Федеральную торговую комиссию США (FTC) остановить выпуск новых коммерческих версий системы искусственного интеллекта GPT-4, которая поразила некоторых пользователей, однако обеспокоила других из-за быстрых и подобных человеческим ответов на запросы. Об этом сообщает Reuters.

Организация Center for Artificial Intelligence and Digital Policy (CAIDP) назвала систему "предвзятой, обманчивой и рисковой конфиденциальности и общественной безопасности".

В CAIDP считают, что разработка компании OpenAI не соответствует стандарту Федеральной торговой комиссии касательно, в частности, прозрачности, понятности и подотчетности.

"FTC несет четкую ответственность за расследование и запрещение нечестной и обманчивой торговой практики. Мы считаем, что FTC должен внимательно присмотреться к OpenAI и GPT-4", – сказал президент CAIDP Марк Ротенберг.

Федеральную торговую комиссию призвали "начать расследование касательно OpenAI, запретить дальнейшие коммерческие выпуски GPT-4 и обеспечить создание необходимых барьеров для защиты потребителей, компаний и коммерческого рынка".

Напомним, недавно компания OpenAI официально представила новую версию языковой модели с генеративным искусственным интеллектом – GPT-4. Система способна генерировать, редактировать и выполнять творческие запросы пользователей, в частности составлять песни, писать сценарии или даже изучить стиль написания пользователя. Кроме того, модель способна принимать изображения в качестве входящих данных.

Однако уже не в первый раз звучат призывы к введению ограничений вокруг ChatGPT. Американский бизнесмен Илон Маск и еще более 1000 человек подписали письмо, в котором предложили ввести шестимесячную паузу в работе над системами ИИ, которые мощнее GPT-4. Они предлагают создать протоколы безопасности для таких проектов.