В вебсервис GitHub добавят искусственный интеллект, похожий на GPT-4.

Один из крупнейших вебсервисов для совместной разработки программного обеспечения GitHub, который является собственностью компании Microsoft, сегодня перерабатывает свою систему Copilot, чтобы интегрировать искусственный интеллект, который будет похож на модель OpenAI GPT-4, и сможет обеспечить голосовую поддержку.

GitHub Copilot получает обновление, которое позволит чат-боту распознавать и объяснять код, рекомендовать изменения и исправлять ошибки, сообщает The Verge.

Чат GitHub Copilot выходит за рамки базового автоматического заполнения комментариев и кодировки Copilot. Это ближе к настоящему помощнику по кодированию. Он может помочь в анализе кода на наличие ошибок или объяснить, как работают блоки кода. Также ИИ пригодится в переписывании частей или добавлении полезных комментариев для любого, кто позже разберется с кодом.

Отмечается, что Copilot будет знать, что именно введено в редактор и где это может быть наиболее полезным. Он выглядит как боковая панель, очень похожая на Bing чат в Microsoft Edge, но GitHub также работает над функциями, благодаря которым Copilot появится в других местах.

Copilot содержит режим, в котором можно открыть интерфейс чата вместе с кодом, вместо боковой панели. Он также сможет помочь со сгенерированными ИИ ответами по документации кода, предлагая ответы для React, документов Azure и MDN.

Новая система Copilot X будет доступна только в программах Microsoft Visual Studio и Visual Studio Code во время технического просмотра, но в будущем GitHub планирует расширить ее для других сред.

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