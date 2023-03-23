До вебсервісу GitHub додадуть штучний інтелект, схожий на GPT-4

Один з найбільших вебсервісів для спільної розробки програмного забезпечення GitHub, який є власністю компанії Microsoft, сьогодні переробляє свою систему Copilot, щоб мати змогу інтегрувати штучний інтелект, який буде схожим до моделі OpenAI GPT-4, і зможе забезпечити голосову підтримку.

GitHub Copilot отримує оновлення, яке дозволить чат-боту розпізнавати та пояснювати код, рекомендувати зміни та виправляти помилки, повідомляє The Verge.

Чат GitHub Copilot виходить за рамки базового автоматичного заповнення коментарів і кодування Copilot. Це ближче до справжнього помічника з кодування. Він може допомогти у аналізі коду на наявність помилок або поясненити, як працюють блоки коду. Також ШІ стане в нагоді у переписуванні частин чи додаванні корисних коментарів для будь-кого, хто пізніше розбереться з кодом.

Зазначається, що Copilot знатиме, що саме було введено в редактор і де це може бути найбільш корисним. Він виглядає як бічна панель, дуже схожа на чат Bing у Microsoft Edge, але GitHub також працює над функціями, завдяки яким Copilot з’явиться в інших місцях.

У Copilot буде режим, у якому можна відкрити інтерфейс чату разом із кодом, замість бічної панелі. Він також зможе допомогти зі згенерованими ШІ відповідями щодо документації коду, пропонуючи відповіді для React, документів Azure та MDN.

Нова система Copilot X спочатку буде доступна лише в програмах Microsoft Visual Studio та Visual Studio Code під час технічного перегляду, але в майбутньому GitHub планує розширити її для інших середовищ.

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