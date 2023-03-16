Baidu представила китайский аналог ChatGPT: инвесторы разочарованы

Китайский поисковый гигант Baidu представил чат-бот Ernie Bot на основе искусственного интеллекта, чтобы показать способность конкурировать с американской OpenAI, которая разрабатывает популярный ChatGPT. Об этом сообщает Reuters.

Однако презентация была ограничена короткими, предварительно записанными видео, не оправдавшими надежд рынка, и акции Baidu упали на 10%.

"Наверное, мы не можем сказать, что это совершенно. Так почему мы открываем это сегодня? Потому что этого требует рынок", – сказал генеральный директор Baidu Робин Ли.

На видео было показано, как Ernie Bot отвечает на вопрос о популярном китайском научно-фантастическом романе "Проблема трех тел", пишет стихотворение и создает видео и изображение с подсказками.

Как отмечает Bloomberg, презентация должна была стать переломным моментом для технологической индустрии Китая. Однако способность Ernie Bot соответствовать уровню ChatGPT вызывает сомнения. Усилия Китая в области искусственного интеллекта отстают от конкурентов в США, хотя они могут с течением времени догнать их благодаря огромному накоплению данных и опыту быстрого развертывания технологий.

"Это выглядит предварительно записанным, и пока это только PowerPoints. Демонстрации не выглядели спонтанными. Все это очень расплывчато и теоретично", – сказал Юй Инбо, главный инвестиционный директор Shenzhen Qianhai United Fortune Fund Management.

Журналисты указывают, что такое разочарование бросает пятно на потенциал Китая внести вклад в технологическую революцию, которая, по мнению аналитиков, затмит эпоху мобильных устройств. Некоторые вопросы, поставленные в видео Baidu, казались доступными для типовых поисковых систем, например относительно того, из какой части Китая родом автор "Проблемы трех тел".

"Движения акций показывают, что инвесторы разочарованы выпуском Ernie Bot, поскольку демонстрация была предварительно записана. От запуска было не много интересных вещей", – сказал старший аналитик Forsyth Barr Asia Виллер Чен.

Baidu планирует встроить Ernie Bot во все основные сервисы – от поисковика до облачных вычислений и программного обеспечения для автономного вождения. Партнеры компании – от производителей автомобилей до новостных сайтов – также заявили, что будут использовать инструмент Baidu в своем бизнесе.

Компания запускает регистрацию для доступа к чат-боту, однако не сообщает, когда потребители действительно смогут воспользоваться им.

Напомним, о планах Baidu презентовать Ernie Bot ранее сообщил The Wall Street Journal. Разработчики рассказывали, что чат-боту до сих пор трудно выполнять некоторые основные функции, и модель все еще учится работать с данными.