"Лучше ChatGPT": разработчики искусственного интеллекта официально представили GPT-4

Американская ИТ-компания OpenAI официально представила новую версию языковой модели с генеративным искусственным интеллектом – GPT-4. В отличие от предыдущей версии, эта способна понимать не только текст, но и изображение.

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Об этом говорится в презентации OpenAI.

В пресс-релизе говорится, что GPT-4 стал более креативным, чем предыдущая версия GPT-3,5. Он может генерировать, редактировать и выполнять творческие запросы пользователей. Например, сочинять песни, писать сценарии или даже изучить стиль написания пользователя.

Новая модель способна принимать изображения как входные данные, однако будет отвечать на них только с помощью текста.

GPT-4 способен обрабатывать более 25 тысяч слов, что позволяет создавать обширный контент, расширенные беседы, а также искать и анализировать документы. Для сравнения, ChatGPT способен генерировать в ответе до 3 тысяч слов.

Прогресс в производительности GPT-4 виден и по том, как он сдает тесты и экзамены. На некоторых из них искусственный интеллект набирал 90% и больше из 100 возможных. Компания Open AI указала, что GPT-4 получил за экзамен на адвоката оценку, эквивалентную результатам 10% лучших участников среди людей.

Разработчики говорят, что потратили 6 месяцев, чтобы сделать GPT-4 более безопасным и более согласованным.

"По нашим внутренним оценкам, GPT-4 на 82% реже реагирует на запросы по запрещенному контенту и на 40% чаще предоставляет фактические ответы, чем GPT-3.5", – рассказывают в компании.

Там добавляют, что сотрудничают с организациями, планирующими интегрировать GPT-4 в свои инновационные продукты. Это, например, платформа изучения языков Duolingo, технологическая компания Stripe и образовательная организация Khan Academy.

Сейчас GPT-4 могут воспользоваться только платные подписчики ChatGPT Plus.

Напомним, чат-бот с искусственным интеллектом от стартапа OpenAI доступен в Украине с 18 февраля. Программа не работает только на временно оккупированных РФ территориях.

Министерство цифровой трансформации исследует возможности чата ChatGPT по совершенствованию государственного управления и развитию цифровой инфраструктуры.