Baidu готовится вскоре запустить китайский аналог ChatGPT, – WSJ

Китайская компания Baidu 16 марта планирует запустить собственный аналог чат-бота ChatGPT, который будет называться Ernie Bot. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

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Сотрудники Baidu, работающие над Ernie Bot, рассказали, что они пытаются уложиться в дедлайне, но чат-боту до сих пор трудно выполнять некоторые основные функции. Модель все еще учится работать с данными, а некоторые разработчики сказали, что у них не было достаточно времени, чтобы создать хорошо функционирующий продукт.

По словам собеседников WSJ, над Ernie Bot круглые сутки работали сотни людей. Другим командам было предложено предоставить своих сотрудников и мощные компьютерные чипы.

Baidu планирует разворачивать продукт поэтапно, сначала открыв его для публичного тестирования для ограниченного круга пользователей. Ранее в Baidu заявляли, что поначалу встроят Ernie Bot в свою поисковую систему, а в марте откроют его для общественности.

WSJ отмечает, что спешка компании отражает ее стремление опередить китайских конкурентов, которые тоже хотят создать аналог ChatGPT. Baidu подписала соглашения с более чем 400 китайскими компаниями, которые смогут использовать Ernie Bot в своих продуктах и услугах.

Успешный запуск новой разработки может помочь Baidu, которая в последние годы утратила популярность у инвесторов. Однако неудача может привести к повтору судьбы Google, которая в феврале потеряла 100 млрд долларов своей рыночной капитализации после того, как ее чат-бот Bard поделился недостоверной информацией в рекламном видео.

Напомним, что над конкурентом чат-бота ChatGPT работает и американская компания Meta. Выпуск новой языковой модели на основе искусственного интеллекта был анонсирован в феврале.

Недавно стало известно, что разработка Meta оказалась в открытом доступе. Утечка произошла на 4chan, куда один из пользователей загрузил torrent-файл инструмента.